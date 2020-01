Der SUV-Boom ist Fluch und Segen zugleich für VW

Ende gut, alles gut. Die Marke VW hat das vergangene Jahr mit einem Absatzplus in Deutschland abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 3,7 Prozent mehr Autos abgesetzt. Mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent dominieren die Wolfsburger ihren Heimatmarkt auch weiterhin. Positiv schlossen auch Porsche (plus 9,5 Prozent) und Audi (plus 4,7) das Jahr ab.

2019 verstärkte sich der Trend der vergangenen Jahre, wie die Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg belegt. Volkswagen profitiert vom anhaltenden Boom der SUV-Klasse und der Geländewagen. Beide Segmente verzeichneten mit 21 und 20,3 Prozent die deutlichsten Zuwächse. Mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen entfielen auf die Segmente SUV (21,1), Kompaktklasse (20,5) und Kleinwagen (13,5).

Ein im Vorjahresvergleich starker Dezember sorgte für zufriedene Gesichter bei den Herstellern. 283.380 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im letzten Monat des alten Jahres neu zugelassen, ein Plus von 19,5 Prozent. In der Jahresbilanz stehen somit insgesamt 3,6 Millionen Neuwagen, das sind 5 Prozent mehr als 2018. Einen erheblichen Anteil daran hatte auch die noch nicht eingetrübte Konjunktur. 2019 wurden 65,5 Prozent (plus 8,1) der Neuwagen gewerblich und nur 34,5 Prozent (-0,4) privat zugelassen.

Der Anteil benzinbetriebener Pkw (59,2 Prozent) lag leicht unter dem Vorjahresniveau (62,4); der Anteil dieselbetriebener Pkw wies in der Jahresbilanz 32 Prozent (Vorjahr: 32,3) auf. Die alternativen Antriebsarten schlossen das Jahr 2019 fast ausschließlich mit positiven Vorzeichen ab, wie das KBA bilanziert. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (239.250/+83,7 Prozent) lagen bei einem Anteil von 6,6 Prozent, darunter die Plug-in-Hybride (45.348/+44,2) bei einem Anteil von 1,3 Prozent. Elektro-Pkw (63.281/plus 75,5) kamen auf einen Anteil von 1,8 Prozent. Erdgasbetriebene Pkw (7.623/-29,4) und flüssiggasangetriebene Pkw (7.256/+55,6) waren mit einem Anteil von je 0,2 Prozent vertreten.

Bei den Kohlendioxid-Emissionen kommen die Autobauer im Gegensatz zu anderen Bereichen nicht voran. Die CO2-Emission der Pkw lag 2019 im Durchschnitt bei 157 Gramm pro Kilometer. Das ist ein erneuter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Das liegt auch am steigenden Anteil großer SUV und Geländewagen. Seit dem 1. Januar 2019 werden in den Veröffentlichungen zu den Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen ausschließlich die nach den Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelten CO2-Werte ausgewiesen. Das Prüfverfahren ist wesentlich realitätsnäher als das vorherige.

Für Autobauer wie Volkswagen ist es angesichts der ab diesem Jahr für Neuwagen geltenden CO2-Zielwerte extrem wichtig, dass die neue ID.-Elektroautos planmäßig und in großer Stückzahl in den Markt kommen. Sie sollen die indiskutablen Werte der SUV und Geländewagen kompensieren. Künftig gilt für die Flotten der Hersteller ein Durchschnittswert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Allerdings gebe es individuelle Zielwerte für die jeweiligen Marken und weitere Erleichterungen und Gutschriften, berichtet die Tageszeitung Die Welt.

Die bevorzugten Farben beim Neuwagenkauf haben sich kaum geändert. 2019 waren Grau (30,3 Prozent) und Schwarz (24,8) die bevorzugten Lackierungn. Der Anteil der weißen Autos lag ebenfalls auf Vorjahresniveau (20,6 Prozent), geht aus den KBA-Zahlen hervor.