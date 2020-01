Interimspräsident Jahn will Uni Göttingen aus Krise führen

Der Göttinger Zell- und Neurobiologe Reinhard Jahn kann auf eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere zurückblicken: Er hat viele Jahre in den USA an der Rockefeller und der Yale University geforscht, war dann mehr als 20 Jahre lang bis zu seiner Emeritierung Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.

Vor wenigen Tagen ist Reinhard Jahn 69 Jahre alt geworden. Während andere in diesem Alter eher ein paar Gänge runterschalten, hat er eine neue Herausforderung übernommen: Seit dem 1. Dezember ist Reinhard Jahn Interimspräsident der Universität Göttingen, bis ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt ist. Im Interview mit Heidi Niemann erläutert er, warum er sich nach langem Zögern auf diese Aufgabe eingelassen hat und was er bewirken möchte.

Es ist kein Geheimnis, dass Sie sich nicht gerade um dieses Amt gerissen haben. Was hat Sie umgestimmt?

Ich habe früher mehrfach ähnliche Ämter angeboten bekommen, diese aber immer abgelehnt. Als Wissenschaftsminister Björn Thümler mich ansprach, ob ich übergangsweise die Präsidentschaft an der Universität Göttingen übernehmen würde, konnte ich mir dies zunächst nicht vorstellen. Dass ich mich nach vielen Gesprächen schließlich doch dazu entschlossen habe, hat vor allem einen Grund: Die Universität Göttingen ist meine akademische Heimat, ich habe an ihr Biologie und Chemie studiert und promoviert und fühle mich ihr immer noch sehr verbunden. Deshalb möchte ich sie in einer schwierigen Situation unterstützen.

Gleichzeitig leiten Sie immer noch eine Forschergruppe am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Wie bringen Sie das unter einen Hut?

Ich habe mir ausbedungen, dass ich einen Tag pro Woche am Institut arbeiten kann. Das lässt sich jetzt am Anfang nicht ganz durchhalten, und ich werde auf jeden Fall noch einen weiteren Tag am Wochenende aufwenden, um weiter meine Arbeitsgruppe führen zu können. Das geht auch nur, weil ich hoffe, dass meine Präsidentschaft möglichst kurz ist. Ich gehe davon aus, dass die Präsidentenwahl bis spätestens Ende des Jahres zum erfolgreichen Abschluss gebracht wird.

Was hat der Universität mehr geschadet – das jüngste Scheitern im Exzellenzwettbewerb oder die verpatzte Präsidentenwahl?

Beides hängt miteinander zusammen. Nach dem Scheitern im Clusterwettbewerb und damit der Exzellenzstrategie, für das viele andere mitverantwortlich waren, hat sich meine Vorgängerin Ulrike Beisiegel früher als geplant aus dem Amt zurückgezogen. Dadurch wurde eine vorzeitige Wahl nötig. All dies trug dazu bei, dass die Stimmung ziemlich schlecht war und Spannungen aufbrachen. Als dann Sascha Spoun zum Uni-Präsidenten gewählt wurde, löste dies eine Menge Widerstand aus. Dass sich Kollegen kritisch geäußert haben, finde ich übrigens nicht schlimm. Wir haben Meinungsfreiheit, es ist ihre Universität, und sie haben Probleme mit dem Wahlverfahren gehabt, weil sie sich nicht eingebunden gefühlt haben.

Wie ist denn die Stimmung jetzt?

Ich habe bislang nur positive Reaktionen bekommen. Zu meiner Überraschung habe ich in vielen Gesprächen eine enorme Aufbruchstimmung und Bereitschaft gespürt, sich für die Universität einzusetzen – auch in den Kreisen, die sich vorher sehr kritisch geäußert hatten. Gerade diese Kolleginnen und Kollegen sind jetzt vorne dabei, wollen die Ärmel aufkrempeln und sich einbringen. Das finde ich toll.

Wie wollen Sie denn die Universität wieder nach vorne bringen?

Wir müssen uns jetzt möglichst rasch strategisch neu aufstellen, um bei der nächsten Exzellenzrunde wieder vorne mit dabei zu sein. Dies ist ein Hauptgrund, warum ich vorübergehend das Präsidentenamt übernommen habe: Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, sondern müssen die nötigen Prozesse anschieben und die Schwerpunktthemen identifizieren, mit denen wir uns bei der Exzellenzstrategie profilieren können. Die Voraussetzungen sind gut. Göttingen ist nach wie vor eine der leistungsstärksten Universitäten in Deutschland, viele hervorragende Wissenschaftler forschen und lehren hier. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass wir, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, nächstes Mal wieder dabei sind. Was die Universität Göttingen so besonders macht, ist unter anderem die enge Kooperation mit den hier ansässigen Max-Planck-Instituten und anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Diese Zusammenarbeit am Göttingen Campus ist einzigartig in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass neben den bereits bestehenden gemeinsamen Forschungsinitiativen, Brückenprofessuren und Projekten in der Graduiertenausbildung noch weitere Synergien möglich sind.

Das wichtigste Vorhaben Ihrer Vorgängerin Ulrike Beisiegel war das Forum Wissen. Gerade dieses „Leuchtturm“-Projekt ist aber besonders umstritten. Wie wollen Sie diesen Konflikt entschärfen?

Das Forum Wissen ist eigentlich ein spannendes Projekt, aber bislang nicht so richtig in der Universität verankert. Inzwischen ist es sehr weit gediehen, und es sind auch erhebliche Mittel geflossen. Diese Gelder sind an das von der Zentralen Kustodie entwickelte Konzept gebunden, das in der Öffentlichkeit auch durchaus Lob und Anerkennung gefunden hat. Die Kritiker bewegt vor allem die Frage, ob die Sanierungs- und Betriebskosten im Verhältnis zum Nutzen für die Universität stehen. Um dies zu klären, wollen wir uns im Januar in einem größeren Kreis zusammensetzen und die Kosten in Bezug auf die möglichen Nutzungen diskutieren. In dieser Runde werden auch bisherige Kritikerinnen und Kritiker des Projekts vertreten sein.

Wollen Sie dabei auch das inhaltliche Konzept auf den Prüfstand stellen?

Wir wollen das Konzept, das vor allem auf die historischen Objekte aus den Sammlungen der Universität fokussiert ist, im Wesentlichen beibehalten, aber eine Akzentverschiebung vornehmen. Ich sehe es gerade in Zeiten von „Fake News“ als eine Aufgabe unserer Universität an, wissensbasierte Informationen in die Gesellschaft hineinzutragen. Deshalb sollte das Forum Wissen auch aktuelle Forschungsthemen aufgreifen, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben – wie zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft.

Werden die Querelen um die verpatzte und geplatzte Präsidentenwahl dem Ruf der Universität nachhaltig schaden?

Der Nachhall dieser Berichterstattung ist nach wie vor überall zu hören. Deshalb ist es wichtig, vor allem eines klar zu machen: Ja, es gab eine Führungskrise, es gab auch viel Streit, aber deswegen liegt die Universität noch lange nicht am Boden. Wir haben fantastische Wissenschaftler, wir sind enorm forschungsstark und bringen auf vielen Gebieten erfolgreich Anträge durch. Auch wenn es im Ruderhaus mal etwas heftiger gefunkt hat, heißt das ja nicht, dass das ganze Schiff Leck geschlagen ist. Man muss dann eben eine Reparaturtruppe hereinschicken und ein paar Sicherungen austauschen – aber dann läuft das wieder.