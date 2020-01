Lufthansa will 4500 Mitarbeiter einstellen

Frankfurt/Main. Die Lufthansa will in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz seien mehr als 4500 Einstellungen geplant, teilte die Airline mit. Dabei gehe es um Nachbesetzungen offener Stellen und teils auch um den Aufbau von Jobs. Rund 3000 der Neueinstellungen entfallen auf Deutschland. Der Großteil der neuen Beschäftigten soll am Boden zum Einsatz kommen. Die Lufthansa sucht etwa IT-Spezialisten und Fachkräfte in der Administration. Zudem sollen knapp 1300 Flugbegleiter eingestellt werden.

