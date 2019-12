Nord-LB wird gerettet, Bank-Filialen schließen

Niedrigzins und Kostendruck halten die deutschen Banken 2019 weiterhin fest im Griff. Die Deutsche Bank gibt bekannt, 6000 Stellen zu streichen, die Commerzbank will mehr als 4000 Jobs abbauen, beide Institute planen bis zu einem Fünftel ihrer Filialen zu schließen. In Frankfurt tun sich derweil erstmals eine Volksbank und eine Sparkasse zusammen – sie eröffnen im Taunus die erste Filiale einer „Volks-Sparkasse“, weitere sollen folgen. Damit reagieren sie auch auf ein verändertes Kundenverhalten. Zunehmend nutzen Kunden Online-Banking und kommen nur für Beratungen in die Filialen.

Auch in unserer Region konsolidiert sich die Bankenlandschaft: Zum September fusionieren die Sparkassen Gifhorn-Wolfsburg und Celle und kündigen an, binnen fünf Jahren 60 Stellen sozialverträglich einzusparen. Die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine erklärt im September, 140 von 1000 Vollzeitstellen streichen und 24 Filialen in Selbstbedienungsstellen umwandeln zu wollen. Eine Filiale soll schließen. Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK), Tochter der Nord-LB, hängt derweil noch von Wohl und Wehe der Landesbank ab.

Kurz vor Weihnachten beschließt der niedersächsische Landtag mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen SPD und CDU eine Kapitalzufuhr an die Landesbank. Zuvor hat die EU-Kommission die lang erwartete Zustimmung zum 3,6 Milliarden Euro schweren Rettungspaket gegeben. „Alle anderen Varianten wären erheblich teurer geworden“, betont Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) im Parlament. Das sehen die Oppositions-Parteien nicht so: Grüne, FDP und AfD sind gegen die Rettung, der Grünen-Abgeordnete Stefan Wenzel spricht von einer „Verschleierung der Risiken“. In den Fast-Bankrott haben die Nord-LB ausgefallene Schiffskredite gebracht. Auch anderen der insgesamt noch fünf verbliebenen Landesbanken geht es nicht gut: Die Bayern-LB restrukturiert ihr Geschäft, streicht 400 Stellen. Der Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis träumt inzwischen von einer einzigen Super-Landesbank für die Sparkassen.

Die Kommunen im Geschäftsgebiet der BLSK wollen diese gerne weiterhin aus der Nord-LB herauslösen. Es bleibt 2019 aber unklar, wie das finanziert werden soll.