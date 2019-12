Klares Wetter hilft beim Shopping-Endspurt kurz vor Weihnachten

Weihnachtsshopping kurz vorm Fest: Am letzten Adventswochenende gab es im Einzelhandel noch einmal einen großen Zustrom an Kunden.

Hannover. Spiele, Technik oder doch Bücher? Viele Menschen in Niedersachsen und Bremen haben am vierten Adventssamstag die letzten Geschenke besorgt.

Bei gutem Wetter haben sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Samstag massenhaft in den Endspurt ihrer Weihnachtseinkäufe gestürzt. „Das Weihnachtsgeschäft ist auf der Zielgeraden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Starker Kundenzustrom kurz vor Weihnachten

Seinen Angaben zufolge berichteten Geschäfte von einem starken Zustrom an Kunden am vierten Adventssamstag. Das klare Wetter habe dabei geholfen. „Der Wettergott spielt beim Weihnachtsgeschäft mit“, sagte Krack der Deutschen Presse-Agentur. Auch für Montag, dem Tag vor Heiligabend, rechnete er noch mit starken Umsätzen.

Händler machen Weihnachtsgeschäft großen Umsatz

Die Händler seien mit der zweiten Hälfte des Weihnachtsgeschäfts zufrieden, so Krack. Insgesamt sei es aber noch zu früh, ein Resümee zu ziehen. Die Zeit vor Weihnachten ist für den Handel traditionell die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Nach Erfahrung des Verbandes beginnt das Weihnachtsgeschäft im November. Es dauere noch über Weihnachten und sogar über Neujahr hinaus, weil dann Gutscheine oder Geldgeschenke umgesetzt würden.

Gutscheine haben wachsenden Zulauf

Nach wie vor seien kurz vor dem Fest Lebensmittel sehr gefragt – wie beispielsweise der Festtagsbraten oder auch Süßwaren, sagte Krack. Der Trend vom vergangenen Jahr zu mehr Gutscheinen habe sich auch 2019 fortgesetzt. „Gutscheine zu verschenken, hat Zulauf bekommen“, sagte Krack. Es gehe darum, „nicht ganz schief zu liegen“ bei den Wünschen des Beschenkten. Dem Verband zufolge verschenken viele Menschen auch Spielwaren, Kosmetikartikel und Bücher. Technik-Produkte wie Handys sind ebenfalls ein beliebtes Präsent.

Online-Shopping bleibt starkes Thema

Beim Internet-Shopping hätten sich die Prognosen bestätigt: „Es gibt einen Zuwachs von sieben bis acht Prozent im Weihnachtsgeschäft – Online-Shopping ist ein starkes Thema“, sagte Krack.dpa