Wie rau waren die Sitten bei VW am „Schadenstisch“?

Die Kündigungsschutzverfahren der sieben im Sommer 2018 von VW geschassten Führungskräfte geben Einblicke in die Konzernkultur zur Zeit des Abgas-Skandals. Am Montag stritten der ehemalige Leiter der Dieselmotorenentwicklung und VW am Arbeitsgericht Braunschweig um die Rechtmäßigkeit der Kündigung....