Mann will nicht an Ausländer vermieten – ist das erlaubt?

Ein 81-Jähriger aus Augsburg wollte seine Wohnungen nicht an Ausländer vermieten – und steht deshalb vor Gericht. Der Mann hatte in einem Inserat angegeben, nur „an Deutsche“ vermieten zu wollen. Als sich ein Interessent aus Burkina Faso telefonisch nach der Wohnung erkundigte, wurde er nach der Frage, ob er Ausländer sei, abgeblockt.

Was der Augsburger Vermieter nicht wusste: Der Mietinteressent, der bisher in München wohnt, arbeitet als Referent bei einem landesweiten Integrationsprojekt, das von Augsburg aus koordiniert wird. Er gab sich nicht damit zufrieden, von dem Senior abgewiesen zu werden – und verklagte ihn stattdessen.

Nachdem eine gütliche Einigung an den ersten beiden Verhandlungstagen gescheitert ist, treffen sich die Streitenden heute erneut vor dem Amtsgericht Augsburg, wo das Urteil erwartet wird. Der afrikanische Mietinteressent verlangt aufgrund der Diskriminierung 1000 Euro Entschädigung. Zudem soll der Vermieter vom Gericht dazu verpflichtet werden, solche Formulierungen künftig zu unterlassen.

Wohnungssuche: Vermieter erhebt Vorwürfe

Der Vermieter hingegen wirft dem Referenten vor, gar nicht an der Wohnung interessiert gewesen zu sein. Dass er seine Wohnung nicht an Ausländer vermieten wollte, bestreitet der 81-Jährige nicht.

Er habe in seinem Haus einmal Ärger mit einem angeblich türkischen Drogendealer gehabt, gab der Mann, der eigenen Angaben zufolge über 20 Wohnungen vermietet, zu Protokoll.

Die Chancen, dass der Mann aus Burkina Faso mit seiner Klage recht bekommt, stehen nicht schlecht. In der Vergangenheit hatten schon andere deutsche Gerichte Ausländern aufgrund von Diskriminierung bei der Wohnungssuche Schadenersatz zugesprochen.

Auch im aktuellen Fall deutete der Richter bereits an, dass er die Klage nicht für unbegründet halte und wohl nicht ganz abweisen werde.

• Hintergrund: In jedem zweiten Wohnquartier kommt es zu Körperverletzungen

• Mietrecht: Wann darf die Miete gekürzt werden?

Antidiskriminierungsstelle: Migranten erleben Ausgrenzung bei der Wohnungssuche

Dass es Migranten bei der Wohnungssuche oft schwerer haben, prangerte auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes an. In einer vor vier Jahren veröffentlichten Studie zu dem Thema heißt es unter anderem: „Rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt findet auch unter den besten Voraussetzungen statt.“

Und weiter: „Obwohl die Testidentitäten als weiblich, ledig, jung und ökonomisch gut aufgestellt kreiert waren, kommt es sowohl beim Telefon- als auch beim Face-to-Face-Testing zu Benachteiligungen der nichtmehrheitsdeutschen Testerin.“

Auch Religion spiele eine große Rolle. „Mit Kopftuch keine Wohnung“, heißt es in der Studie. Muslimische und jüdische Bewerber hätten es deutlich schwerer als Christen.

Dabei ist eine Diskriminierung aufgrund der Religion oder Weltanschauung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ausdrücklich verboten.

Dass sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können, spiegelt sich immer stärker in den Ängsten der Deutschen wider. (dpa/tki)