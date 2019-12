Forschung gegen den Verkehrsinfarkt

In Deutschland ist ordentlich was los. Die Menschen erledigen im Durchschnitt 257 Millionen Wege und legen dabei

3,2 Milliarden Kilometer zurück. Täglich, wohlgemerkt. Diese Zahlen nennt Professor Thomas Vietor, Vorstandschef des unter dem Dach der TU Braunschweig angesiedelten Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF). Dieses Gewusel lasse in vielen Fällen nur eine Diagnose zu: „Infarkt auf der Straße, Infarkt bei der Bahn“, sagt Vietor. Unter der Federführung des NFF arbeiten Wissenschaftler niedersächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den nächsten fünf Jahren an digitalen Lösungen für die Mobilität von morgen – für Straße, Schiene und Wasser.

Dieses Projekt firmiert unter dem Namen „Zukunftslabor Mobilität“, dessen Sprecher Vietor ist. Es ist eines von sechs „Zukunftslaboren“, die Niedersachsen mit digitalen Lösungen zur Landwirtschaft, Energie, Gesellschaft/Arbeit, Gesundheit, Produktion und eben Mobilität voranbringen soll. Dafür stelle das Land 22 Millionen Euro für fünf Jahre zur Verfügung, 3,7 Millionen Euro davon flössen in die Weiterentwicklung der Mobilität, erläutert Vietor. Das „Zukunftslabor“ verknüpft laut Vietor Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung.

Eingebunden in das „Zukunftslabor Mobilität“ seien 16 Professoren niedersächsischer Forschungseinrichtungen. Aus unserer Region dabei sind die TU Braunschweig beziehungsweise das NFF, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, die Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel sowie die TU Clausthal. Thematisch ist die Forschungsarbeit breit angelegt, dreht sich um intelligente Fahrzeuge, digitale Mobilitätsdienstleistungen, die Kommunikation von Verkehrsmitteln wie Autos und Infrastruktur, zum Beispiel Ampeln, sowie um den Datenschutz.

Auch wenn es zunächst nicht auf der Hand zu liegen scheint, wird der Datenschutz in Zeiten einer digitalisierten Mobilität an Bedeutung gewinnen. Das zeigt folgendes Beispiel: Die Wissenschaftler arbeiten an Lösungen, bei denen öffentliche Verkehrsmittel, Lkw, aber auch Passagiere und Transportgüter getrackt werden. Das heißt, ihre Position wird jederzeit präzise bestimmt. So soll es unter anderem möglich sein, Waren beim Entladen vom Schiff gleich so auf Lkw und Bahn zu verteilen, dass keine unnötigen Wege anfallen – Container etwa erst nach München gebracht werden, um deren Inhalt dann über Deutschland zu verteilen. Es soll über das

Tracking zudem möglich sein, dass Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel über ihr Smartphone Hinweise erhalten, wo sie umsteigen müssen, um zum Beispiel bei Verspätungen Zeit wieder aufholen zu können.

Bleiben wir beim praktischen Nutzen: Den soll der Nutzer des Verkehrsmittels auch bei der Kommunikation von Verkehrsmittel und Infrastruktur erhalten. Autos zum Beispiel erfassen künftig die Verkehrsdaten ihrer Umgebung. „Sie suchen dann keinen Parkplatz dort, wo in den vergangenen 20 Minuten besonders viele andere Autos hingefahren sind“, nennt Sebastian Kuschmitz, einer von zwei Koordinatoren des „Zukunftslabors“ am NFF, eine Anwendung.

Ein weiteres Beispiel zeigt, wie breit die Forschungsarbeit angelegt ist. Wie Vietor erläutert, entwickeln die Wissenschaftler Kommunikationsmittel weiter, die letztendlich Mobilität überflüssig machen sollen. In diesem Fall geht es unter anderem um virtuelle Realität, also um das digitale Nachempfinden der Realität. Über eine verfeinerte Technik sollen künftig zum Beispiel Fahrzeugentwickler über Videokonferenzen zueinander finden und sich zu technischen Details beraten – so, als würden sie gemeinsam an einem Entwurf oder Prototypen arbeiten. Bei den verfeinerten Kommunikationsmöglichkeiten sollen weiterentwickelte Spezialbrillen, die Augmented-Reality-Brillen, zum Einsatz kommen. Diese Brillen zeigen im Sichtfeld des Nutzers zusätzliche Informationen an.

Nicht zuletzt befassen sich die Wissenschaftler mit dem Marketing für digitale Lösungen und mit möglichen neuen Geschäftsmodellen.

Vietor betont, dass das „Zukunftslabor Mobilität“ ein Hebel sein soll, um weitere Forschungsmittel des Bundes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der EU einzuwerben. „Durch das ,Zukunftslabor’ wird die Digitalisierungskompetenz im NFF erheblich gestärkt“, sagt er. Die wissenschaftliche Arbeit zur Digitalisierung vernetze alle bisherigen Forschungsschwerpunkte des NFF.