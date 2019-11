In unserer Region sinkt die Arbeitslosenquote erneut

Braunschweig. Sie betrug im November 4,8 Prozent – nach 5,1 Prozent vor einem Jahr. In Gifhorn ist der Wert am niedrigsten, in Salzgitter am höchsten.

Der Arbeitsmarkt in unserer Region hat sich im November weiter entspannt. Die Quote der arbeitslosen Menschen lag bei

4,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Oktober betrug die Quote 4,9 Prozent, im November des Vorjahres 5,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in unserer Region sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1442 Menschen auf nun 29.460. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagenturen hervor.

Die Arbeitslosenquote in unserer Region bewegte sich im November auf dem Niveau des Landes Niedersachsen und des gesamten Bundesgebiets. In Niedersachsen waren 207.789 Menschen ohne Arbeit, die Quote betrug 4,8 Prozent – nach 4,8 Prozent im Oktober und 4,9 Prozent im November 2018. Im Bundesgebiet lag die Quote ebenfalls bei 4,8 Prozent, das entspricht den Werten des Oktobers und des Vorjahresmonats. Bundesweit waren im November 2,18 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.

Im November ist die Arbeitslosenquote nach Zahlen der Arbeitsagenturen in allen Städten und Kreisen in unserer Region im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Auffallend ist, das dass in unserer Region das traditionelle Nord-Süd-Gefälle auf dem Arbeitsmarkt zunehmend flacher wird. Zwar gilt weiterhin die Faustregel, dass die Arbeitslosenquote nördlich des Mittellandkanals geringer ist als südlich. Die Unterschiede sind aber nicht mehr so ausgeprägt.

So trennen den Kreis Gifhorn, wo die Quote mit 3,7 Prozent im November in unserer Region am geringsten war, und den Kreis Goslar, der mit einer Quote von 5,7 Prozent den zweithöchsten Wert in unserer Region registrierte, nur noch zwei Prozentpunkte.

Nach Angaben der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar, zu der auch Salzgitter und Wolfenbüttel gehören, tragen die Gesundheits- und Pflegebranche sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe im Kreis Goslar zu einer Belebung des Arbeitsmarktes bei.

Eine Sonderrolle in unserer Region spielt weiterhin die Stadt Salzgitter. Zwar entspannte sich auch dort der Arbeitsmarkt – Anfang vergangenen Jahres war die Arbeitslosenquote in der Stahlstadt noch zweistellig. Allerdings ist sie mit

8,3 Prozent nach wie vor in unserer Region mit großem Abstand am höchsten.

Dafür gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar mehrere Gründe. So hat Salzgitter im Vergleich viele Flüchtlinge aufgenommen, deren Familien nun nachfolgen würden. Außerdem sei der Anteil der Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, überdurchschnittlich hoch. Dazu gehören etwa Langzeitarbeitslose oder auch Alleinerziehende, die aufgrund ihrer persönlichen Situation Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden.

Dass sich die Situation in Salzgitter dennoch entspannte, hat nach Angaben der Agentur ebenfalls mehrere Gründe. Sie würden mehr geflüchtete Menschen einen Arbeitsplatz finden. Zugleich seien durch den starken Zuzug der Geflüchteten Arbeitsplätze unter anderem in der öffentliche Verwaltung sowie im Erziehungs- und Gesundheitssektor geschaffen worden. Weitere Faktoren seien das Wachstum des Hotel- und Gaststättengewerbes, außerdem erlaube es eine veränderte Gesetzgebung, den Wechsel von Langzeitarbeitslosen in den regulären Arbeitsmarkt mit Lohnkostenzuschüssen zu ermöglichen.