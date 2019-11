Mit Berufsorientierung gegen den IT-Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in der IT stellt Unternehmen bundesweit vor große Herausforderungen. Hier soll die Initiative „IT macht Schule“ ansetzen.

Der Fachkräftemangel in der IT stellt Unternehmen bundesweit vor große Herausforderungen. Auch in der Region Südniedersachsen wird es für die Firmen spürbar schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu finden – umso wichtiger ist es daher, den IT-Nachwuchs schon frühzeitig auf sich aufmerksam zumachen.

Hier setzt die Initiative „IT macht Schule“ an: 2017 in der Region Hannover gestartet, begeistert sie seitdem Schüler für das Spektrum der IT-Berufe und bringt Unternehmen mit interessiertem Nachwuchs in Kontakt. Im Kern stehen dabei inhaltlich und systematisch klar strukturierte und organisierte Praktika, die Schüler in Unternehmen absolvieren. Sie lernen die Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten und Chancen in der Informations- und Kommunikationstechnologie kennen und erfahren dabei, wie viel Spaß IT machen kann.

Zur Fachkräftesicherung in der Region beitragen

Aufgrund des großen Erfolgs in der Pilotphase wird die Initiative „IT macht Schule“ nun flächendeckend auf ganz Niedersachsen ausgedehnt. Als erster Kooperationspartner der Initiative übernimmt die Bildungsregion Südniedersachsen e.V. das Konzept für die hiesige Region. „Die Entscheidung für einen Beruf stellt junge Menschen vor eine große Herausforderung. Mit dem Projekt möchten wir die Jugendlichen in der Entscheidungsfindung unterstützen und auch nachhaltig zur Fachkräftesicherung in der Region beitragen“, so Renate Sydow, Bildungskoordinatorin bei der Bildungsregion Südniedersachsen.

Betriebspraktika sind bedeutsam für die Berufswahlentscheidung und gehören zu den wichtigsten Informationsquellen für Jugendliche in der Berufsorientierung. Praktika sind aber gerade in einer von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägten Branche nicht selbstverständlich. Viele fürchten den zusätzlichen Aufwand und verfügen nicht über die Ressourcen, die Praktikanten adäquat zu betreuen. Hier bietet „IT macht Schule“ Unterstützung und Begleitung: das Projekt vermittelt Schüler in Praktikumsstellen der teilnehmenden Partnerbetriebe und stellt einen Leitfaden mit strukturiertem Stundenplan, konkreten Schritten, ausformulierten Aufgaben und zielführenden Anleitungen zur Verfügung.

Die IT-Berufe sind den Schülern vielfach nicht bekannt. Durch die Praktika lernen die Jugendlichen die großen Chancen des Berufsfelds kennen. „IT macht Schule“ unterstützt bei der Berufsorientierung im IT-Bereich und führt Unternehmen, Schulen und Schüler aus der Region Südniedersachsen für Praktika zusammen. Die Projektarbeit konzentriert sich auf die aktuell fünf „reinen“ IT-Berufe: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration, Informatikkaufleute, IT-System-Kaufleute und IT-System-Elektroniker.

Die Initiative „IT macht Schule“ wird von der Wirtschaftsförderung Region Göttingen, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen, dem Landkreis Northeim und dem Land Niedersachsen aus Mitteln der Europäischen Union gefördert. Projektträger ist der Verein der Technologie-Centren Niedersachsen, durchgeführt wird das Projekt in der Region von der Bildungsregion Südniedersachsen.

Unternehmen und Schulen aus der Region Südniedersachsen, die Interesse haben sich an „IT macht Schule“ zu beteiligen, können sich an die Bildungsregion Südniedersachsen, Renate Sydow, Telefon 0551/5472819, wenden.