Politologin zur Lage in China: „VW ist erstaunlich unkritisch“

Was brachte VW dazu, 2013 mitten im Nirgendwo Chinas eine Autofabrik zu eröffnen? Was machte Urumqi, die Hauptstadt der nordwestchinesischen Region Xinjiang, so attraktiv? War der politische Druck der chinesischen Staatsführung der Grund? Nein, heißt es aus Wolfsburg, Grundlage für die Entscheidung seien rein wirtschaftliche Überlegungen gewesen. Die Region Xinjiang habe großes Wachstumspotenzial, VW habe der erste Autobauer sein wollen, der dort eine Fabrik in Betrieb nimmt.

Als Beleg liefern die Wolfsburger Zahlen. Von 2014 bis 2018 sei der Fahrzeugbestand in der Region Xinjiang um etwa 45 Prozent gewachsen, das Bruttoinlandsprodukt um 30 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass sich die Region in den nächsten Jahren weiter wirtschaftlich steigern wird“, schreibt VW in einer Stellungnahme.

Das Werk in Urumqi spielt im VW-Konzern daher strategisch vermutlich eine wichtigere Rolle als dessen momentane Produktionsleistung. Die Fabrik beschäftigt

650 Menschen und ist auf eine Kapazität von jährlich 50.000 Autos ausgelegt, die derzeit wohl nicht erreicht wird – im Vergleich zur Jahresproduktion des Konzerns ist das eine fast zu vernachlässigende Größe. Urumqi ist eine von insgesamt 33 Fabriken an 24 Standorten in China.

Der chinesische Markt ist für VW seit Jahren der größte und damit wichtigste. Von den knapp 8,96 Millionen Autos, die der Konzern von Januar bis Oktober weltweit auslieferte, fanden 3,34 Millionen einen Käufer im Reich der Mitte – das sind rund 37 Prozent. Ohne China sähe die VW-Welt deutlich düsterer aus, besonders vor dem Hintergrund der 30 Milliarden Euro, die der Abgas-Betrug bisher gekostet hat.

Deshalb unternehmen die Wolfsburger viel dafür, ihre starke Marktstellung dort mindestens zu behaupten oder besser noch auszubauen. Erst in der vergangenen Woche kündigte der Autobauer an, im nächsten Jahr gemeinsam mit seinen chinesischen Partnern mehr als vier Milliarden Euro in der Volksrepublik zu investieren. Davon sollen rund 40 Prozent in die Elektro-Mobilität fließen, für die China längst der Leitmarkt ist. VW ist nicht nur ein deutsches, sondern längst auch ein chinesisches Unternehmen.

Der wirtschaftliche Erfolg der Wolfsburger in China hat eine Kehrseite. Das zeigen Xinjiang und seine Hauptstadt Urumqi: Ganz aktuell gilt die Region als ein prominentes Beispiel für die rücksichtslose Politik der chinesischen Staatsführung. Hunderttausende Angehörige der uigurischen Minderheit sollen nach Medienberichten in Lagern interniert sein, um umerzogen zu werden – zu linientreuen Anhängern des Kommunismus, der in China allerdings zu einem brutalen Kapitalismus unter dem Deckmantel des Kommunismus mutiert ist.

Das Unternehmen verweist darauf, dass es vor dem Bau der Fabrik in Urumqi gefordert habe, dass sich Minderheiten wie die Uiguren proportional zur Bevölkerung in der Belegschaft wiederfinden. Zudem hab das Unternehmen soziale, kulturelle und Sportprojekte angeschoben sowie ein Ausbildungsprogramm.

„Der Volkswagen-Konzern ist seit über 35 Jahren in China aktiv und nutzt diese umfassende Erfahrung, um zur positiven lokalen Entwicklung in Xinjiang beizutragen. Volkswagen ist sich der Lage in der Region bewusst“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung und beziehe sich dabei auf die öffentlich zugänglichen Berichte der Vereinten Nationen. „Auch deshalb ist das Unternehmen bemüht, einen Beitrag zur Entwicklung der Region und zum Zusammenleben der dortigen Volksgruppen zu leisten. Wir möchten, dass mit Arbeitsplätzen für alle Volksgruppen das soziale Umfeld für die Menschen in Urumqi verbessert wird.“

Wie auch das Unternehmen unterstreicht der Betriebsrat, dass ihm keine Menschenrechtsverletzungen im Werk bekannt seien. „Wenn es konkrete Hinweise auf solche Praktiken in unseren Werken gäbe, würde der Konzernbetriebsrat den Sachverhalt sofort beim Unternehmen ansprechen und Maßnahmen einfordern. Als Betriebsrat verurteilen wir jegliche Art von Zwangsarbeit oder Diskriminierung“, sagte ein Betriebsratssprecher unserer Zeitung.

Aufgabe des Betriebsrats sei es, sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in aller Welt einzusetzen. „Um dieses Ziel auch in China zu verfolgen, nutzen wir als Maßnahme konstruktive Dialoge. Dabei kommen deutsche und chinesische Arbeitnehmervertreter regelmäßig im Verbindungs- und Koordinationsausschuss China zusammen. Im Rahmen dieser Treffen hat eine Delegation von Arbeitnehmervertretern aus Wolfsburg erst dieses Jahr das Werk in Urumqi besucht“, sagte der Sprecher.

Viola von Cramon-Taubadel, die für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt, besuchte Urumqi im Jahr 2012, als die VW-Fabrik, gerade gebaut wurde. Sie sei damals vom Unternehmen eingeladen worden, um sich vor Ort ein Bild machen zu können, sagte sie unserer Zeitung. Diese Offenheit des Autobauers habe sie zwar begrüßt, ihre Zweifel, dass Menschenrechte eingehalten werden, habe sie aber nicht verloren.

Ohnehin sehe sie die Rolle von Volkswagen in China kritisch. „Die hohe finanzielle Verflechtung und die Abhängigkeit sind nicht gesund“, sagte sie unserer Zeitung. Zwar sei es für ein Unternehmen in der Größe nicht möglich, sich in kurzer Zeit aus der Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu lösen. Doch müsse sich das Unternehmen kritischer mit seiner Rolle im Reich der Mitte auseinandersetzen.

Ähnlich argumentiert Professorin Anja Jakobi, die an der TU Braunschweig den Lehrstuhl für Internationale Beziehungen leitet. Zwar sei es zu begrüßen, wenn sich der Autobauer in China in diversen sozialen und kulturellen Projekten engagiere. „Gleichzeitig muss das Unternehmen aber hinterfragen, ob das die Situation der Bevölkerung wirklich verbessert“, sagte sie unserer Zeitung.

Die Politologin vermisst zudem eine kritische öffentliche Auseinandersetzung des Unternehmens mit seiner Rolle in politisch schwierigen Märkten – etwa in China. Dazu gehöre auch das Bewusstsein, dass Volkswagen mit seiner Präsenz auch in abgelegenen Regionen ein autoritäres System wie das in China stütze. Zugleich solle das Unternehmen definieren, ab welcher politischen Entwicklung Investitionen zurückgezogen werden. „VW könnte auch Bedingungen stellen, zu denen ein Standort entwickelt oder nicht aufgegeben wird“, sagte Jakobi.

Bisher nehme sie den Autobauer allerdings „erstaunlich unkritisch in seinen Äußerungen“ wahr. „Ich registriere eine wenig aufgeklärte Abwehrhaltung“, sagte Jakobi. Das gelte nicht nur für VW, sondern auch für andere Unternehmen. Dagegen seien beispielsweise Teile der Software- und IT-Branche in der Debatte über den Umgang mit Menschenrechten bereits weiter und offener

Aus Wolfsburg heißt es, VW sei eines von vielen westlichen Unternehmen, die sich in China erfolgreich entwickelt hätten. „China ist ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft, Mitglied der G20, der WTO und wegen der Größe seiner Volkswirtschaft ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Stabilität in der ganzen Welt.“ In einer Zeit des zunehmenden Protektionismus und zunehmender Handelskonflikte sehe VW sein wirtschaftliches Engagement in China als einen wichtigen Beitrag zu einer internationalen Ordnung mit offenen Grenzen, freiem Handel und internationalen Verflechtungen. „Diese Politik hat in den vergangenen

30 Jahren der Welt Stabilität, Frieden und Wohlstand gebracht.“