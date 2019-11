Urteil: Kündigung des Ex-VW-Managers Neußer rechtens

Die Kündigung des früheren VW-Vorstandsmitglied Heinz-Jakob Neußer durch Volkswagen ist rechtens. Das verkündete am Montag der Vorsitzende Richter Ingo Hundt am Arbeitsgericht Braunschweig. Neußer hatte gegen seine fristlose und außerordentliche Kündigung geklagt, die am 22. August 2018 durch VW...