Göttinger Barcamp: Warum werden Frauen selten Chef?

Die meisten Frauen machen sich laut Statistik in den Bereichen Gesundheitswesen, Handel, Verlagswesen und in der Immobilienwirtschaft selbstständig.

Ihr Start war perfekt und die Firma wuchs schnell: stetig neue Kunden, immer mehr Mitarbeiter. Und doch ist Beate unglücklich, vor allem erschöpft. Die Gründe glaubt sie zu kennen: immer mehr Arbeit, dann Mitarbeiter, die nicht wirklich mitgehen, und vor allem niemand, der neben der Chefin auch Verantwortung übernimmt, damit der Betrieb läuft. „Es wächst mir über den Kopf, ich lös’ mich dabei selbst auf“, gibt sie in der Runde zu.

Ein mutiger Schritt – und für Beate am Schluss ein guter. Sie sitzt in der Workshop-Runde „Erfolgsteams“ von Diplompädagogin und Dozentin Imke Hügli. Die gibt Tipps zur effektiven Teamarbeit und zum richtigen Netzwerken. In anderen Runden geht es um „visuelles Denken“ (Marjukka Zsagar-Renneberg), um das Wirrwarr im Kopf und den Alltag als Unternehmerin zu ordnen. Und um eine zielgerichtete Gesprächsführung sowie die eigene Präsentation (Franziska Aeschlimann).

Drei Kurzworkshops, davor zwei Vorträge, 50 Teilnehmerinnen und ein Thema, das immer mehr Frauen bewegt: Sie alle wollen sich (vielleicht) beruflich selbstständig machen oder sie haben den Schritt erst jüngst gewagt.

Und sie alle wollen an diesem Tag mehr darüber erfahren, wie andere mit den Herausforderungen zwischen Businessplänen, Selbstorganisation, Beruf und Familie sowie Personalführung aus der Chefposition heraus umgehen.

Vor diesem Hintergrund haben die Göttinger Gründungsberatung Mobil und Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft ein „Bar Camp – women only“ organisiert. Es ist ihr Beitrag zu einer bundesweiten Gründerwoche und richtete sich an gründungsinteressierte Frauen aus der Region.

„Ich will mich beruflich verändern“, erzählt eine der Teilnehmerinnen. In ihrem Angestellten-Job habe sich vieles „nicht so gut“ entwickelt. Sie würde gerne unabhängiger und selbstbestimmter arbeiten und leben – „und auch mehr Geld verdienen“. Im Barcamp hofft sie auf neue Ideen und gute Kontakte. Ähnlich geht es Janna Lehmann. Sie hat sich bereits als Arbeits- und Lerncoach selbstständig gemacht. Hier hofft sie auf Hilfe über ein entstehendes Netzwerk und konkrete Tipps. Und sie ist begeistert von Zsagar-Rennebergs Anleitung für eine Beziehungslandkarte, in der erst einmal alle Personen im Umfeld der Unternehmerin „aufgestellt“ werden.

Das große Interesse an der Veranstaltung zeigt, dass Frauen vielfach zögerlicher und unsicherer sind bei der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, bestätigt Maike Lotze, Abteilungsleiterin bei Mobil. „Und sie haben als Chefin oft weniger Selbstvertrauen als Männer“, bilanzierte Natalia Hefele, Leiterin der Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft der Stadt Göttingen, in ihrem Impulsvortrag.

Das habe gravierende Folgen. Im Top-Management seien gerade einmal 25 Prozent der Stellen von Frauen besetzt. Selbst auf der zweiten Führungsebene liege ihr Anteil knapp unter 40 Prozent. Am höchsten sei ihr Anteil in Gesundheitswesen, Handel, Verlagswesen und in der Immobilienwirtschaft, zitierte Hefele eine Statistik der CRIF Bürgel GmbH. Zum Vergleich: Von allen Beschäftigten in Deutschland sind 43 Prozent Frauen.

Anders als Männer

Wenn Frauen die Chefin sind, sind sie oft anders als männliche Chefs, fasste Hefele weitere Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen zusammen. Sie stünden für Harmonie und Solidarität im Team, aber auch für Perfektionismus. Und sie seien schlechtere Netzwerkerinnen. Die Stärken von Männern in einer Chefposition lägen hingegen in einer offeneren Konfliktlösung. Sie könnten leichter delegieren, seien oft unerschütterliche Besserwisser, gepaart mit einem übersteigerten Selbstvertrauen.

Wenn Frauen dann trotz Widerständen aus dem Umfeld eine Führungsposition erreichen, „versuchen sie oft, männlicher zu sein als die Männer“, so Hefele. Der richtige Weg sei die goldene Mitte. So eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, sei lernbar.

Auch die Gründe, warum sich (immer mehr) Frauen selbstständig machen, sind mehrfach untersucht: An erster Stelle wollen sie unabhängiger sein und eigene Ideen umsetzen. Aber auch bessere Verdienstmöglichkeiten und Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielten eine Rolle bei der Entscheidung, Chefin zu werden. Ist der Sprung gemacht, sei es wichtig, positiv mit der neugewonnenen Macht und Verantwortung dahinter umzugehen. Und Prioritäten zu setzen. „Gerade am Anfang beschäftigen sich viele Gründerinnen zu wenig mit sich selbst und ihrer Rolle“, so Hefele. Das hat an diesem Tag auch Jungunternehmerin Beate erkannt – gepaart mit vielen Tipps ihrer Gleichgesinnten während einer Brainstorming-Einheit im Team-Workshop.