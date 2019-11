Teves Gifhorn vor kürzerer Arbeitszeit ohne Lohnausgleich

Der Teves-Standort in Gifhorn arbeitet weiter hart an Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Während der Continental-Konzern die im Eckpunktepapier zur Standortsicherung von 2015 vereinbarten Leistungen vollständig erfüllt habe, „sind wir insgesamt noch nicht da, wo wir sein müssten“, bilanzierte Werkleiter Oliver Woller (56). Als Ansätze, über die es mit dem Betriebsrat zu verhandeln gelte, nannte Personalleiter Friedemann Kobusch (53) „leistungsgerechte Entlohnung, den Abbau von aufwendigen bürokratischen Abläufen und die Wiederherstellung von tarifvertraglichen Beschäftigungsbedingungen“ – wobei Teves keineswegs unterhalb des Tarifniveaus liege.

Eine Einigung über diese Themen sieht Kobusch als Voraussetzung, wenn es 2025 um die Zukunft des Traditionstandorts nach Ablauf der Garantie aus dem Eckpunktepapier gehe.

Die Diskussion wird vor dem Hintergrund einer seit 2018 eingetrübten Autokonjunktur mit gesunkenen Prognosen für den weltweiten Absatzmarkt geführt und ebenso unter dem Eindruck des Technologiewandels mit alternativen Antrieben ohne sicheren Ausblick, welche Antriebsart sich durchsetzen wird.

Als Konsequenz arbeiten Continental-Beschäftigte am Standort Gifhorn außerhalb der unmittelbaren Fertigung seit September pro Woche vier Stunden kürzer, und das ohne Lohnausgleich. Das gilt auch für das Management. Im variablen Bereich gelten noch die 35 Stunden, doch „ab 2020 werden wir je nach Konjunktur auch dort über eine reduzierte Arbeitszeit sprechen müssen“, so Werkleiter Woller.

Die Belegschaft insgesamt ist von 1300 Mitarbeitern Anfang 2017 auf mittlerweile 1150 Stammkräfte abgeschmolzen, Dazu kommen noch Leiharbeiter und Auszubildende. Die Zahl neuer Lehrlinge pro Jahrgang hat Teves auf die vereinbarte Mindestzahl von 15 verringert. Bis 2023 soll das Team auf 800 Stammkräfte schrumpfen. „Das hat das Management 2015 relativ gut geschätzt“, hält Werkleiter Woller die Größenordnung nach wie vor für realistisch. Dafür müssten nun sozialverträgliche Wege gefunden werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Gerade wird ein neuer Ansatz erprobt. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur laufen Gespräche mit Firmen aus Celle und Wolfsburg, die Continental-Fachkräfte nach Umschulung direkt übernehmen wollen.

Auf der Produktseite sind 2019 später als erwartet der Hochspannungs-Elektromotor und erst unlängst die Bremssättel ausgelaufen. Bremskolben werden bis 2021 gefertigt. Bremsschläuche bleiben dauerhaft in Gifhorn, doch hier macht sich Woller zufolge die „konjunkturelle Delle“ bemerkbar. Ausgerechnet der Hoffnungsträger Luftfederung sei 2019 „erheblich eingebrochen“. Luftfedern gelten aber als zukunftsfähig, zumal sie in schweren batteriebetriebenen Elektroautos besonders nützlich sind. Durch „neu gewonnene Projekte für Elektromobilität“ und durch Ventilblöcke für elektronische Bremssysteme stehe die Fertigung insgesamt „auf soliden Füßen“, versichert Werkleiter Woller. All diese Produkte werden auch in E-Autos eingebaut.

Speziell die hochautomatisierte Fertigung der Ventilblöcke ist für Werkleiter Woller beispielhaft. Continental habe nicht zuletzt dafür mehr als die im Eckpunktepapier zugesagten 100 Millionen Euro investiert. „Das sehen die Mitarbeiter auch.“ 2020 seien weitere Investitionen geplant. Auf die moderne Zerspanungstechnik sei man „echt stolz“. Der Continental-Standort habe damit einen Branchenstandard gesetzt und „anspruchsvolle Arbeitsplätze“ geschaffen. Viele Gifhorner Jobs seien durch die Technologie aufgewertet worden. Der Standort stelle seine Kompetenzen in einem Netzwerk für den gesamten Konzern zur Verfügung.