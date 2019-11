Rundum das E-Auto: „Autogipfel-Beschlüsse reichen nicht“

Ein Stecker steckt an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in einem Auto.

Bundesregierung und Autobauer setzen auf einen Schub für Elektroautos in Deutschland durch neue Milliardenhilfen – es werden aber auch Warnungen und weitere Forderungen laut, unter anderem aus unserer Region. Die IG Metall pocht angesichts des Umbruchs in der Branche auf konkrete Absicherungen für die Beschäftigten und besonders betroffene Standorte. Die Autobauer wie VW dringen auf eine stärkere Förderung für Ladepunkte bei Privatleuten. Umweltschützer und Opposition forderten weitergehende Weichenstellungen für eine klimafreundliche Mobilität.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach nach dem „Autogipfel“ bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag von einem wichtigen Signal. Die Erhöhung der Kaufprämie für E-Autos und ein schnellerer Ausbau des Ladenetzes seien zentrale Bausteine für mehr Tempo bei der Elektromobilität in Deutschland. Die Zahl der Anträge für die Prämie steige. „Zwar langsamer, als wir das erhofft hatten, aber umso wichtiger ist es, jetzt noch mal durch eine Erhöhung des Zuschusses stärkere Anreize zu setzen“, sagte er am Dienstag.

Für reine E-Autos bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro soll es künftig 6000 Euro statt bisher 4000 Euro als Prämie geben. Bei teureren E-Autos bis zu einer Grenze von 65.000 Euro sollen es künftig 5000 Euro Prämie sein. Auch für Plug-in-Hybride soll der Zuschuss steigen. Geprüft werden sollen auch Zuschüsse für „junge Gebrauchtwagen“. Statt bis 2020 soll die Prämie zudem bis 2025 laufen. Die Kosten von mehr als zwei Milliarden Euro wollen Bund und Autobranche wie bisher je zur Hälfte übernehmen.

Die Verbraucherzentralen begrüßten die höheren Prämien. Dass sie nicht mehr bei 60.000 Euro Listenpreis enden sollen, sondern bei 65.000 Euro, sei aber ein unnötiges Zugeständnis an die Branche. „Dies darf nicht dazu führen, dass Hersteller an der Preisschraube drehen“, warnte der Chef des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Klaus Müller. Mit Steuergeld solle Verbrauchern der Einstieg in die E-Mobilität erleichtert werden, die Unterstützung benötigten. Es solle aber keine „Luxusinvestition“ gefördert werden. Steige die Nachfrage, müsse beim Ladenetz-Ausbau zügig nachgelegt werden.

Industrie und Regierung hatten dazu vereinbart, in den nächsten zwei Jahren zusätzlich 50.000 öffentliche Ladepunkte zu errichten. Davon übernimmt die Branche 15000. Aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie (VDA) müssen auch Ladepunkte bei Privatleuten stärker gefördert werden. „Die geplante Finanzierung von 50 Millionen Euro ist bei weitem nicht ausreichend“, sagte Präsident Bernhard Mattes – wie auch ein VW-Sprecher. Beide betonten aber, die Beschlüsse seien Schritte in die richtige Richtung. Der Volkswagen-Konzern habe die Gespräche im Bundeskanzleramt als sehr konstruktiv wahrgenommen, so der Sprecher.

Ähnlich äußerten sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Stefan Klein, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Bürgermeister in Salzgitter. „Das ist ein Schritt vorwärts“, sagte Weil in Bezug auf die Ladeinfrastruktur. „Ich hätte mir persönlich allerdings ein deutlich ambitionierteres Vorgehen gewünscht.“ Er fordert wegen des Strukturwandels in der Branche zudem eine Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes. Klein verlangte „noch ambitioniertere Konzepte und Maßnahmen, die zukünftig auch die Industrie noch stärker in die Pflicht zu nehmen haben“.

Auch die IG Metall begrüßte die Impulse für E-Autos, mahnte aber konkrete Absicherungen für die Beschäftigten an. Die Gespräche dazu seien konstruktiv gewesen, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Das Ergebnis sei jedoch noch zu unkonkret – gerade in der aktuell brisanten Situation der Zulieferindustrie. Zugesagt worden sei, Möglichkeiten für einen leichteren Zugang zu Kurzarbeitergeld auch bei strukturell bedingten Krisen zu prüfen. Geprüft werden solle zudem, wie geförderte Weiterbildungen nicht nur einzelnen Beschäftigten, sondern auch ganzen Belegschaften helfen könnten, den Wandel zu bewältigen.

Linke-Verkehrspolitikerin Ingrid Remmers kritisierte: „Die höheren Kaufprämien für Elektroautos sind nur ein weiteres Stück Zucker für die Automobilindustrie und für Besserverdienende.“ Grünen-Experte Stephan Kühn forderte: „Die Kaufprämie muss endlich von Spritschluckern wie SUVs und Geländewagen gegenfinanziert werden, anstatt weiterhin allgemeine Steuergelder zu nutzen, die dann für andere Klimaschutzmaßnahmen fehlen.“

Kritik kam auch vom Maschinenbauverband VDMA. Die geplanten Prämien für E-Autos seien „der teuerste Weg mit den höchsten Streuverlusten, denn es werden auch jene Käufer gefördert, die einer solchen Prämie nicht bedürfen“, monierte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen.