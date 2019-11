VW-Finanzsparte fährt Rekordergebnis ein

Die in Braunschweig beheimateten VW-Finanzdienstleistungen sind in den ersten neun Monaten erneut deutlich gewachsen. Das operative Ergebnis, also der Gewinn aus dem laufenden Geschäft, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro – das ist ein neuer Bestwert. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Besonders stark sei das Geschäft in Europa gewesen.

Der weltweite Vertragsbestand stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf rund 21,2 Millionen. Die Zahl der Neuverträge erhöhte sich um 3,2 Prozent auf knapp 6,3 Millionen. Während es bei den Versicherungsneuverträgen kaum Bewegung im Vergleich zum Vorjahr gab (-0,1 Prozent), entwickelte sich das Geschäft mit Leasingverträgen spürbar rückläufig. Die Zahl der Neuverträge sank gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf knapp 1,85 Millionen.

Ein Unternehmenssprecher begründete diese Entwicklung mit einem veränderten Kundenverhalten. So würden sich in einigen Märkten – etwa in Deutschland – auch Privatkunden immer häufiger für Leasingverträge entscheiden. Das spiegelt die Bilanz wider: So erhöhte sich die Zahl der Leasingneuverträge um 6,3 Prozent auf nun rund 1,48 Millionen.

Das stärkste Wachstum verzeichnete jedoch das Geschäft mit Dienstleistungsverträgen. Dazu gehören zum Beispiel Wartung, Verschließ und Reifenservice. Das Unternehmen weist in diesem Segment ein Wachstum von 14,5 Prozent auf rund 1,25 Millionen Neuverträge aus.

Lars Henner Santelmann, Vorstandschef der VW-Finanzdienstleistungen, sagte: „Trotz des überaus anspruchsvollen Marktumfeldes können wir auf drei positive Quartale mit einem ausgezeichneten Resultat zurückblicken. Die Grundlage dafür ist unsere internationale Präsenz, verbunden mit unserem vielfältigen Produktportfolio. Das macht uns resistenter gegen Schwankungen in einzelnen Märkten.“