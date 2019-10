VW-Markenvorstand Brandstätter: Golf ist treuer Freund der Kunden

In einem Pressegespräch gemeinsam mit VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter (rechts) freute sich Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs über die Golf-8-Premiere in Wolfsburg.

In einem Pressegespräch gemeinsam mit VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter freute sich Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs über die Golf-8-Premiere in Wolfsburg : „Der Golf wird da präsentiert, wo er hingehört. Der Golf ist nicht nur das Herz von VW, sondern er ist auch Teil vom Herz der Stadt. Viele Wolfsburger wissen, dass der Golf ihnen ihre Existenz sichert.“ Er erinnerte daran, dass der Golf ein Drittel aller in Wolfsburg zugelassenen Fahrzeuge stellt. VW-Vorstand Brandstätter wies darauf hin, das nicht nur mehrere Tausend Mitarbeiter in Wolfsburg direkt am Golf arbeiten, sondern das auf jeden dieser Arbeitsplätze etwa zehn weitere bei Zulieferern kommen. „Wir konzentrieren die Golf-Produktion in Wolfsburg, damit wird die Stadt noch mehr zu Golfsburg, wie sie sich schon einmal bei einer Modelleinführung nannte.“

Mohrs: Golf wird mein Dienstwagen

Mohrs räumte ein, die Stadt müsse sich anstrengen und noch mehr dafür tun, um etwa IT-Spezialisten zu Bürgern der Stadt zu machen.

Mohrs verriet, dass er selbst den neuen Golf noch nicht fahren durfte. „Aber er wird Anfang 2020 mein neuer Dienstwagen. Ich denke, das Auto steht dem Oberbürgermeister von Wolfsburg gut an.“ Und Brandstätter bestätigte, dass im Februar 2020 erstmals der Händlerkongress mit mehreren Tausend Besuchern in Wolfsburg stattfinden soll.

„Made in Wolfsburg bedeutet Premiumqualität im Volumensegment“

Auf die Frage unserer Zeitung, ob es nicht gewagt sei, jetzt den Kunden den Golf 8 anzubieten, wo auch der ID3 bald auf den Markt kommt, erklärte Brandstätter: „Ich bin mir sicher, für beide Autos wird es Kunden geben. Die Käufer des ID3 wollen eine ganz neue Technologie, wir sprechen von Early Adapter, die mit dem Kauf eines solchen Autos auch ein Statement setzen wollen. Die Kunden des Golf haben das Auto als treuen Freund über die Jahre kennengelernt. Nun digitalisieren wir den Golf, das bedeutet einen Innovationsschub.“

Brandstätter betonte, der neue Golf wurde in Wolfsburg geplant, entwickelt und gebaut. „Made in Wolfsburg bedeutet Premiumqualität im Volumensegment.“