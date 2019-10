Pötsch vertritt in Österreich deutsche Firmen

Hans Dieter Pötsch übernimmt zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Aufsichtsratschef des Volkswagen-Konzerns und als Vorstandschef der Porsche-Holding SE eine Tätigkeit in Österreich. Dort wird er Präsident der Deutschen Handelskammer und löst Unternehmer Dieter Hundt ab. Das teilte die Deutsche Handelskammer in Österreich mit.

Demnach wurde der gebürtige Österreicher Pötsch am Donnerstag von der Generalversammlung der Kammer zum Präsidenten gewählt. „Die Deutsche Handelskammer in Österreich hat die Aufgabe, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu pflegen, und trägt mit ihren Dienstleistungen zum Geschäftserfolg vieler deutscher Unternehmen und österreichischer Mitglieder bei“, beschrieb Pötsch seine Aufgabe. Gerade in einer Phase, in der die Hochkonjunktur ende, sei es wichtig, bestehende Geschäftsbeziehungen zu pflegen und neue zu knüpfen, ergänzte er.