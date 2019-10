Klimaserie: Keine Lust auf beliebige Bestellungen und Retouren

Die Badelatschen der „It“-Modemarke Lala-Berlin waren im „Heystore“ innerhalb eines Tages ausverkauft – die Kunden hatten sie via Instagram reserviert. Eine Nachbestellung der beliebten Schuhe war ausschließlich Kunden vorbehalten, die im Geschäft kaufen. „Der Fokus sollte immer auf dem stationären Ladengeschäft liegen“, sagt Geschäftsführerin Anne Strauß.

Sie sind modisch, schlicht und für die Trendmarke Lala-Berlin verhältnismäßig günstig. Der „Heystore“ präsentierte die Badelatschen im Sommer dieses Jahres auf der Social-Media-Plattform Instagram als neue Ware. „Sie waren der absolute Renner“, sagt Anne Strauß, Geschäftsführerin des Concept-Stores, eine Mischung aus Boutique und Warenhaus ist. Innerhalb eines Tages waren die Latschen ausverkauft. „Wir hatten so viele Online-Bestellungen von auswärts, dass wir keine Schuhe mehr im Laden zur Verfügung hatten“, erinnert sich Strauß. Kunden, die sich der Schuhe wegen extra auf den Weg in das Geschäft gemacht hatten, waren enttäuscht. „Das war mir unangenehm. Wir haben die Schuhe nachbestellt und bei Instagram angekündigt, dass sie vier Tage denen vorbehalten sind, die in das Geschäft kommen“, sagt Strauß.

Der „Heystore“ hat zwar keinen Online-Shop, verschickt auf Kundennachfrage aber grundsätzlich Ware. Aus dem Badelatschen-Hype hat sie jedoch gelernt: „Der Fokus sollte immer auf dem stationären Laden liegen.“ Wie die Geschäftsführerin berichtet, gehen im „Heystore“ durchschnittlich fünf bis zehn Online-Bestellungen pro Monat ein. „Die Abwicklung läuft nebenbei, ich muss dafür keinen Mitarbeiter abstellen“, sagt Strauß. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, dass ihre Kunden per Vorkasse zahlen und außerdem die Versandkosten übernehmen müssen. Viele Kunden schrecke das ab. „Ich habe keine Lust auf beliebige Bestellungen und viele Retouren“, erklärt sie das Vorgehen. Und setzt nach: „Ich möchte nicht, dass das mit meiner Ware gemacht wird.“

Keine Plastikschleifen und Folie aus kompostierbarer Zellulose

Ihr Eindruck ist, dass digitales Einkaufen anonymer und unverbindlicher sei als das im Geschäft. Dennoch nutzen Strauß und ihre Mitarbeiter die Vorteile der sozialen Netzwerke. Bei Instagram etwa kreiert der „Heystore“ nach eigenen Angaben eine Welt, von der Kunden gerne ein Teil sein möchten – indem sie die dort gezeigte Kleidung oder Ware kaufen. Mit einer Handvoll Stammkunden von außerhalb videotelefonieren Strauß und Kollegen außerdem per Facetime. „Das geht in Richtung ,Personal Shopping’. Wir sind da sehr flexibel und serviceorientiert“, so Strauß.

Beim Verschicken der Ware und auch beim Verpacken im Geschäft selbst achtet die „Heystore“-Inhaberin darauf, Ressourcen zu schonen und möglichst wenig Plastik zu benutzen, wie sie berichtet. Kartons und Verpackungen würden zum Beispiel aufgehoben und wiederverwertet, auf Plastikschleifen und -bänder beim Verpacken von Geschenken verzichtet, und statt Zellophan nutzt das Geschäft künftig Folie aus kompostierbarer Zellulose. Bei den Produkten, die im Geschäft verkauft werden, achtet Strauß nach eigenen Angaben ebenfalls auf nachhaltige Kriterien. Bei allem sei das aber schlicht nicht möglich: So verkauft der „Heystore“ zum Beispiel einerseits künftig Bienenwachstücher als Alternative zur Frischhaltefolie, andererseits bietet er im Kinderbereich Party-Geschirr aus Pappe zum Einmalgebrauch an. „Da bestimmt die Nachfrage leider das Angebot“, sagt Strauß.