VW-Betriebsrat: Arbeitsplätze werden „schleichend“ abgebaut

Die Pläne der Marke VW, in der Produktion die Kosten weiter zu senken, könnten zu Lasten der Fertigung in Deutschland und Europa gehen. Diese Sorge treibt den Betriebsrat des Autobauers um. Die Marke will ihre jährlichen Fabrikkosten von zehn Milliarden Euro bis 2023 um zwei Milliarden Euro senken. Davon sollen 500 Millionen Euro schon in diesem Jahr eingespart werden.

Ein Schlüssel dafür sind die Personalkosten. Der 2016 zwischen Unternehmen und Betriebsrat verhandelte „Zukunftspakt“ sieht bis 2020 bereits den Abbau von 14.000 Arbeitsplätzen allein in Deutschland vor. Grundsätzlich gilt: Ein Arbeitsplatz kann beim Autobauer nur dann abgebaut werden, wenn quasi bewiesen wird, dass die damit verbundenen Tätigkeiten nicht mehr erforderlich sind. Zudem gilt eine Beschäftigungssicherung bis 2029.

Wie unsere Zeitung nun aus Betriebsratskreisen erfuhr, werden allerdings Arbeitsplätze in der Produktion, die eigentlich nicht zur Disposition stünden, „schleichend“ über einen anderen Weg abgebaut – also am offiziellen Kurs vorbei. So würden frei werdende reguläre Stellen häufig nicht wiederbesetzt.

Der Betriebsrat habe in diesen Fällen keine Möglichkeit, die Wiederbesetzung zu erzwingen. Mittlerweile fehle an vielen Stellen Personal, die Arbeitsverdichtung nehme zu, die Sorgen vor einem allmählichen Ausbluten der Fahrzeugwerke würden größer. Damit wachse auch die Befürchtung, dass die Fahrzeug-Produktion nach und nach aus Deutschland und Europa abgezogen werden könnte, weil sie in anderen Teilen der Welt günstiger ist. Von VW hieß es dazu nur: „Eine Anpassung des Beschäftigungsvolumens erfolgt wie vereinbart sozialverträglich entlang der demografischen Kurve.“

Die Marke VW will die Produktion weltweit noch mehr standardisieren und neue Projekte zentral steuern. Auch dadurch sollen Kosten gesenkt und zudem Entscheidungen beschleunigt werden – dahinter steht das Ziel, die Produktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Produktionsvorstand Andreas Tostmann sagte auf einer Manager-Konferenz in Berlin: „Gerade in unsicheren Zeiten vom Brexit bis zum drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China sind wir gut beraten, uns krisenfest zu machen.“

Auf diesem Weg gebe es bereits Erfolge: So würden zum Beispiel in diesem Jahr erstmals seit 2013 die Produktionskosten je Fahrzeug im Vergleich zum Vorjahr sinken. Vor Journalisten sagte Tostmann, dass sich die Produktionszeit für den Golf 8, der am 24. Oktober in Wolfsburg vorgestellt werden soll, um 1,1 Stunden verkürze. Exakte Zahlen zur Produktionsdauer nennt VW nicht, nach Informationen unserer Zeitung beträgt sie beim Golf 7 rund

20 Stunden.

In unserer Region ist das Stammwerk Wolfsburg die einzige VW-Fabrik, in der Fahrzeuge produziert werden. Die Werke Braunschweig und Salzgitter fertigen Komponenten. Für Wolfsburg gilt VW-intern die Faustregel, dass dort jährlich 800.000 Autos gebaut werden müssen, damit das Werk zufriedenstellend profitabel ist. 2018 lag die Auslastung in Wolfsburg aber bei nur rund 700.000 Fahrzeugen – bedingt durch die sinkende Diesel-Nachfrage und die Probleme bei der Umstellung auf das neue Verbrauchs- und Abgas-Prüfverfahren WLTP.

Wie Produktionsvorstand Tostmann bereits im vergangenen Jahr angekündigt hat, sollen in Wolfsburg „perspektivisch“ allerdings eine Million Autos vom Band rollen. Das soll die Bündelung der Golf-Produktion im Stammwerk möglich machen – weil das Werk Zwickau durch die Umrüstung zum Standort für die E-Auto-Produktion die Golf-Fertigung abgibt.

Außerdem werden in Wolfsburg die SUV Tiguan und Tarraco (Seat) produziert. Allerdings entwickelten sich die Verkaufszahlen von Golf und Tiguan zuletzt rückläufig. Daher ruhen die Erwartungen nun auf dem Golf 8. Er soll trotz aller Anstrengungen zum Aufbau der E-Mobilität vorerst das Brot-und-Butter-Auto der Wolfsburger bleiben.