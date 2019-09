Thomas Cook pleite: Condor will weiterfliegen – TUI in Sorge

Am Montag und Dienstag wollten von Deutschland aus 21.000 Menschen mit Thomas Cook abheben.

Die Pleite von Thomas Cook zieht ihre Kreise: Viele Kunden tappen im Dunkeln und verirren sich in der großen Anzahl der Tochterunternehmen des Konzerns. Die Lage ist unklar. Hinzu kommt: Auch andere Reiseveranstalter wie etwa TUI sind betroffen. Für Länder wie Griechenland hat die Pleite derweil schwerwiegende finanzielle Folgen. In Mallorca strandeten viele Thomas-Cook-Urlauber.

Die gute Nachricht: Pauschalurlauber von Thomas Cook sind über den Versicherer Zurich abgesichert – wenn auch nicht komplett. Nach Angaben von Thomas Cook Deutschland sind rund 140.000 Pauschalreisende mit den verschiedenen Veranstaltern des Konzerns wie Bucher und Öger Tours unterwegs. Weitere 21.000 sollten eigentlich am Montag oder Dienstag in den Urlaub starten.

Kunden, die an Informationen kommen wollen, scheitern an einer Bandansage. Sie ist auch auf den Unternehmensseiten zu lesen. „Die Verhandlungen zur geplanten Rekapitalisierung der Thomas Cook Group plc sind gescheitert“, heißt es. Es sei auf Notgeschäftsführung umgestellt worden.

Man prüfe letzte Optionen. „Sollten diese scheitern, sehen wir uns gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH und Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weiterer Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen“, heißt es dazu auf der Internetseite. Und weiter: „Bitte sehen Sie davon ab, selbst in unseren CallCentern anzurufen.“

Tochtergesellschaften in Deutschland (Condor) und Skandinavien (Tjaereborg) kämpfen ums Überleben und wollen weiter fliegen und Reisen durchführen.

Condor-Chef macht hoffnungsvolle Ansage

Sorge geht auch bei der Airline Condor um. Die deutschen Flughäfen wollen mit aller Kraft vermeiden, dass die deutsche Tochter Condor mit in den Abgrund gerissen wird. Sie fordern einen staatlichen Überbrückungskredit. Damit hätte der Ferienflieger eine Chance zum langfristigen Weiterbetrieb, hieß es am Montag in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV).

Condor hat indes den Kredit bereits beantragt. Der Antrag werde gegenwärtig von der Bundesregierung geprüft, teilte der Ferienflieger am Montagmorgen mit. Konkret soll es um 200 Millionen Euro gehen.

„Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das, was wir am besten können: Unsere Gäste pünktlich und sicher in den Urlaub zu fliegen“, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Mit dem deutschen Reiseveranstalter von Thomas Cook sind nach Unternehmensangaben derzeit 140.000 Gäste unterwegs.

Doch es gibt auch Einschränkungen: Condor darf aus rechtlichen Gründen Urlauber, die bei Thomas Cook eine Reise gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen, teilte die Fluglinie mit. So erlebt eine Urlauberin auf Rhodos die Thomas-Cook-Pleite.

Mallorca-Urlauber von Thomas Cook gestrandet

Die Insolvenz versetzte die Tourismusbranche auf Mallorca indes in Aufruhr versetzt. Die Konsequenzen der Pleite für die spanische Urlaubsinsel seien „von einer bisher nie dagewesenen Dimension“, sagte die Präsidentin des Hotelierverbandes FEHM, Maria Frontera, am Montag vor Journalisten in Palma.

Frontera sprach von einem „harten Schlag“ und erklärte: „Wir sind noch dabei, die Konsequenzen für die Zukunft des Sektors zu evaluieren. Aber es gibt in der Branche große Sorgen.“

Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz sagte die Verbandschefin, es gehe nun zunächst darum, dabei zu helfen, dass die Rückkehr der betroffenen Touristen in die jeweiligen Heimatländer „so wenig traumatisch wie möglich gestaltet“ werde. Auch interessant: Mallorca-Flaute hält an – Deutsche fliegen lieber in dieses Land.

Thomas-Cook-Pleite für Griechen „stärkster Schlag seit Finanzkrise“

Nach Medienberichten warteten am Montagabend auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca zwischen 1500 und 2000 von der Pleite betroffene Touristen auf Ersatzflüge, die sie nach Hause bringen sollten. Die Lage war am Flughafen aber ruhig.

Griechische Tourismusverbände gehen davon aus, dass die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook den Tourismussektor des Landes bis zu 500 Millionen Euro kosten könnte.

Der Tourismusverband Sete rechnet mit Einbußen von 250 Millionen bis 500 Millionen Euro.

Eine andere Berechnung, die des Verbands Hellenischer Hoteliers (GTP), schätzt den Verlust für die griechische Tourismusbranche auf 300 Millionen Euro.

Es sei für die Wirtschaft „der stärkste Schlag seit der Finanzkrise“, schrieb am Dienstag die Wirtschaftszeitung „Naftemporiki“.

Tui-Urlauber betroffen

Am Montag und Dienstag sollten 21.000 Menschen abreisen. Thomas-Cook-Urlauber, die planmäßig nach Hause fliegen wollen, sind nicht betroffen. Sie werden von Condor befördert.

Die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook trifft in Großbritannien auch Kunden des Hauptkonkurrenten Tui. Tui-Urlauber aus dem Land, die bis 31. Oktober auf Flüge mit Thomas Cook Airlines gebucht waren, könnten ihre Reise nicht antreten, sagte ein Tui-Sprecher am Dienstag in Hannover.

Für bereits verreiste Kunden, deren Flüge wegen der Insolvenz ausfallen, würden Ersatzflüge angeboten. Tui arbeite an Maßnahmen zur Unterstützung, teilte der Konzern bei der Vorlage seiner Buchungszahlen für die Sommersaison mit.

Thomas Cook: Das sind die Tochterunternehmen

Thomas-Cook-Pleite: Flughäfen drängen auf die Rettung von Condor

Der Insolvenzantrag sei bereits gestellt worden, teilte Thomas Cook, der zweitgrößte Reisekonzern Europas, am Montagmorgen auf seiner Website mit. Der Flugbetrieb wurde in Großbritannien mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Derweil sind die ersten Ersatzflieger für diverse populäre Ferieninseln organisiert, so werden etwa 15 Maschinen Urlauber von griechischen Inseln wie Kos, Korfu und Zakynthos abfliegen, wie das Tourismusministerium des Landes berichtete.

Unmittelbar vom Zusammenbruch betroffen sind etwa 600.000 Touristen, darunter rund 140.000 aus Deutschland, die schon verreist sind. Was Reisende jetzt zur Thomas-Cook-Insolvenz wissen müssen.

Zurich Versicherung stellt Reisesicherungsscheine für Kunden bereit

Kunden der deutschen Gesellschaften von Thomas Cook können aber vorerst aufatmen. Denn in Deutschland sind Reisen generell über Versicherungen gedeckt, so dass Urlauber auch Chancen haben, weiter oder nach Hause reisen zu können.

Pauschalreisende von Thomas Cook in Deutschland sind über den schweizerischen Versicherungskonzern Zurich gegen die Folgen einer Insolvenz abgesichert allerdings womöglich nicht komplett. Ein Zurich-Sprecher bestätigte am Montag in Bonn, dass das Unternehmen die – seit 1994 für Pauschalreisen verpflichtenden – Reisesicherungsscheine für Thomas Cook bereitstelle. Ohnehin sind diese Policen auf 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter und Jahr gedeckelt.

“Übersteigen die Ansprüche insgesamt diese Summe, bekommen Kunden dann nur anteilig eine Entschädigung”, erklärte der Versichererverband GDV. Bei einer Insolvenz von Thomas Cook Deutschland könnte dieser Fall eintreten: “Ob der Betrag bei der Pleite eines Branchenschwergewichts ausreicht, ist nicht sicher”, warnte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.

Der Verband poche schon lange darauf, dass der Höchstbetrag angehoben wird. Thomas Cook müsse zügig mit dem Insolvenzversicherer und mit Fluggesellschaften sprechen, um den Rücktransport der gestrandeten deutschen Urlauber zu organisieren. Lesen Sie hier: Die Thomas-Cook-Pleite zeigt, dass Reisende mehr Schutz brauchen.

Thomas Cook pleite - Was sind die Ursachen?

Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft ins Schleudern geraten. Stärker als TUI leidet Thomas Cook unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten.

In der Türkei seien 21.033 Reisende mit Thomas Cook England untergekommen, hieß es weiter. Die Zahlungen von Reisenden, die bis 22. September eine Unterkunft gebucht hatten, seien abgesichert.

Neckermann-Reisen stoppt Buchungen

Nach dem Insolvenzantrag haben auch die deutschen Veranstaltertöchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt.

Man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, teilte Thomas Cook GmbH am Morgen in Oberursel bei Frankfurt mit.

Altmaier zu Thomas-Cook-Pleite - Müssen helfen, Arbeitsplätze zu erhalten

Aber man habe Notfallpläne eingerichtet, „um sicherzustellen, dass wir im schlimmsten Fall alle diejenigen unterstützen können, die sonst gestrandet wären.“ Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen „Matterhorn“. In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, um britische Urlauber nach Hause zu holen, hieß es bei CAA.

Andere Airlines helfen

Der Reiseveranstalter ist laut Informationen des ADAC im Falle einer Pleite dazu verpflichtet sicherzustellen, dass die Pauschalreisenden den Reisepreis erstattet bekommen und vom Urlaubsort zurückgeholt werden. Lesen Sie hier: Diese Rechte haben Urlauber von Thomas Cook.

In der Praxis helfen dann andere Fluggesellschaften, Touristen nach Deutschland zu holen, wenn deren Reiseanbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist. So war es jüngst auch im Fall der insolventen Germania, die Anfang Februar Insolvenz angemeldet hatte und sofort den Flugbetrieb einstellte.

Thomas Cook pleite? Condor wäre wohl nicht betroffen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Thomas Cook: Reise gebucht - und was nun?

Insgesamt sind derzeit 600.000 Touristen mit Thomas Cook unterwegs. Sollten die etwa 160.000 Briten stranden, wäre das für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes.

Der 1841 gegründete Reiseveranstalter beschäftigt 21.000 Mitarbeiter in 16 Ländern. Pro Jahr entscheiden sich 19 Millionen Urlauber für eine Reise mit Thomas Cook. Von einer möglichen Pleite betroffen wären auch Hauptreiseländer wie Spanien, Griechenland oder die Türkei.

Touristikkonzern leidet unter Reiseunlust der Briten

Noch vor einigen Monaten hatte der Thomas-Cook-CEO gesagt, dass Fliegen „sehr, sehr günstig bleiben“ werde.

Größter Aktionär ist die chinesische Fosun-Gruppe, die nach bisherigen Planungen 450 Millionen Pfund frisches Geld bereitstellen sowie drei Viertel des Reisegeschäfts und ein Viertel der Airline-Gruppe übernehmen wollte. Auch interessant: So sollen Pauschalreisen bei Neckermann individueller werden.

