VW Emden bereitet sich auf E-Autos vor

Noch in diesem Jahr will VW in seinem Werk im sächsischen Zwickau die Produktion des ID.3 starten. Es ist das erste Modell der rein elektrischen ID.-Familie. Zwickau wird aber nicht das einzige Werk für die E-Auto-Produktion sein. Schrittweise soll die Produktion rund um den Globus anlaufen, etwa in China und in den USA. Ab 2022 sollen E-Autos auch im Werk Emden hergestellt werden. Aktuell laufen dort der Passat und der Arteon vom Band. Sie sollen perspektivisch in einer neuen Fabrik gefertigt werden, um den neuen E-Modellen Platz zu machen.

In den Umbau des Werks Emden investiert VW nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro. Das Geld fließt unter anderem in die Modernisierung bestehender Anlagen, vor allem aber in den Bau einer neuen Montagehalle. Die soll eine Produktionsfläche von 49.000 Quadratmetern bieten. Für die Produktion der ID.-Fahrzeuge hat VW einen eigenen Baukasten entwickelt, den Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB).

Die Erfolgsansprüche von VW sind groß. Bis 2025 will die Konzern-Kernmarke jährlich mehr als eine Million Stromer verkaufen und damit Weltmarktführer in diesem Fahrzeug-Segment sein.