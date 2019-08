„Qualität der Autos ist bedenklich“

Autoexperte Professor Stefan Bratzel schlägt Alarm. Fahrzeug-Hersteller müssten ihr Qualitätsmanagement verbessern und ihm einen höheren Stellenwert geben, fordert Bratzel, der das Auto-Institut der Fachhochschule in Bergisch-Gladbach leitet. Anlass seiner Kritik: Die Hersteller müssten zu viele Autos wegen zu vieler Mängel in die Werkstätten zurückrufen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Branchenkenners. Untersucht wurden Rückrufaktionen in den USA. Demnach mussten dort im ersten Halbjahr bereits 20,1 Millionen Pkw wegen Sicherheitsproblemen zurückgerufen werden. Im gesamten Jahr 2018 seien dagegen „nur“ 27,8 Millionen Autos zurückgerufen worden.

Habe die Rückrufquote im Durchschnitt der zurückliegenden 15 Jahre 157 Prozent betragen, seien es in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 233 Prozent gewesen. Untersucht wurde dabei das Verhältnis zwischen neu zugelassenen und zurückgerufenen Autos im Beobachtungszeitraum. In den USA wurden im ersten Halbjahr also

2,3 Mal mehr Autos zurückgerufen als verkauft.

Wie aus der Studie hervorgeht, kam der japanische Hersteller Subaru im ersten Halbjahr in den Vereinigten Staaten auf eine Rückrufquote von 664 Prozent, gefolgt von Honda mit 512 Prozent und Volkswagen mit 490 Prozent. Überdurchschnittlich viele Rückrufe gab es auch bei Mazda mit 417 Prozent, Fiat-Chrysler (360), BMW (330), Ford (303) und Mercedes (300). Unter dem Sechsmonatsdurchschnitt von 233 Prozent rangierten hingegen Land-Rover (201), Volvo (181), Toyota (114), Hyundai (104), Tesla (83), Mitsubishi (37) und GM (33). Der Autobauer mit der geringesten Rückrufquote von 12 Prozent ist demnach Nissan.

In der Langzeitbetrachtung von 2011 bis 2018 lag die durchschnittliche Rückrufquote bei 190 Prozent. Laut Bratzel hatten insbesondere die Hersteller Honda, Mitsubishi, Mazda, Fiat-Chrysler, BMW und Toyota Probleme. Durchschnittlich seien GM und Ford gewesen. Die Hersteller Nissan, Mercedes, VW und Hyundai seien dagegen besser gewesen als der Durchschnitt, die Autobauer Volvo und Land-Rover sogar deutlich besser.

Kommen wir zu den Gründen der Rückrufaktionen. Bratzels Studie führt auf, dass im vergangenen Jahr etwa ein Drittel der Rückrufe auf mangelhaften Insassenschutz – zum Beispiel defekte Airbags – zurückzuführen waren. In diesem Jahr habe diese Quote sogar schon die 50-Prozent-Marke übersprungen. Im vergangenen Jahr entfiel zudem rund ein Fünftel der Rückrufe auf Mängel an der Elektrik und Elektronik, ebenfalls ein Fünftel auf Fehler im Antriebsstrang, zu dem Motor und Getriebe gehören, 9 Prozent auf die Lenkung, 6,5 Prozent auf die Karosserie, 4 Prozent auf die Bremsanlage sowie ein Prozent auf Mängel am Fahrwerk. Weitere 5 Prozent betrafen Fehler an unterschiedlichen Baugruppen.

Bratzel spricht auf Basis seiner Erkenntnisse von einem „bedenklichen Qualitätsniveau der Branche“. Zumal sicherheitsrelevante Mängel nur die Spitze des Eisbergs seien. Hinzu kämen andere Rückrufe oder Serviceaktionen, die in offiziellen Zahlen nicht erfasst würden.

Nach Einschätzung des Autoexperten sind die Hersteller gefordert, ihre Qualitätssicherung zu verbessern. Erstens, weil Mängel zu Todesfällen und Verletzungen führen könnten. Den Autobauern drohten dadurch Imageverlust und hohe Kosten. Zweitens, weil das Risiko von Rückrufen durch die Plattform- und Gleichteilestrategie steige. Und drittens, weil immer besser informierte Kunden immer weniger bereit seien, Mängel zu akzeptieren.

Bratzel sieht aber nicht allein die Hersteller in der Pflicht. „Vor diesem Hintergrund müssen künftig auch Behörden wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland komplexere Kontrollaufgaben übernehmen und Verbraucher und Öffentlichkeit transparent informieren. Hier besteht noch Handlungsbedarf.“