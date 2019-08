Ein Stück Peine steht in fast jedem Keller

Heute steht er in fast jedem Keller: ein Brennwertkessel. Ein solcher Heizkessel kann den Energieinhalt von Gas oder Öl fast vollständig ausnutzen. In Deutschland leistete ein Peiner Pionierarbeit für diese Technik: Richard Vetter, einst Brotfabrikant in Dungelbeck. Am 11. September wäre Vetter 100...