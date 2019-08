Tochter des Zulieferers Prevent wehrt sich gegen Kontopfändung

Es geht um Liefertreue, um Produktionsunterbrechungen, um Erpressung, ums Image und am Ende natürlich um sehr viel Geld. Seit Jahren schon liefern sich die Wolfsburger Zuliefer-Gruppe Prevent und Volkswagen Auseinandersetzungen. Am Oberlandesgericht Braunschweig wurde am Donnerstag eine Berufungsklage der ehemaligen Prevent-Tochter Neue Halberg Guss (NHG) verhandelt.

Das Anfang 2018 von Prevent erworbene und Ende 2018 weiterverkaufte Unternehmen, das vor Gericht neben Anwälten von Prevent-Managern vertreten wird, wehrt sich gegen ein Urteil des Landgerichts Braunschweig. Das hatte im Januar einen sogenannten dringlichen Arrest gegen die NHG verhängt – und damit die Pfändung eines Kontos des Zulieferers. 42 Millionen Euro sind seitdem eingefroren. Hinzu kommen vier Millionen Euro Zinsen.

VW hatte diese Pfändung als Sicherheit für seine Rückforderung in Höhe von 46 Millionen Euro gefordert und musste selbst 50 Millionen Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Autobauer begründet seine Forderung damit, dass er 2018 für NHG-Gussteile – vor allem Motorblöcke – deutlich erhöhte Preise bezahlen musste. Dabei ging es um Preisaufschläge von mindestens 226 Prozent. Die Höhe der Rückforderung errechnet sich aus der Differenz zwischen dem vorherigen und dem gezahlten Preis.

VW akzeptierte diese Aufschläge nach eigenen Angaben nur deshalb, weil kurzfristig kein anderer Lieferant verfügbar war. Zuvor gab es im Motorenwerk Salzgitter Produktionsausfälle, weil die NHG-Lieferungen ausgeblieben waren. Der Zulieferer begründet die Preiserhöhung damit, VW habe vorzeitig aus den Lieferverträgen aussteigen wollen. Über die höheren Preise sollten die zu erwartenden Verdienstausfälle ausgeglichen werden. Der Autobauer bestreitet das.

In einem gesonderten Verfahren muss zwar noch geklärt werden, ob die Rückforderungen von VW tatsächlich gerechtfertigt sind. Die entsprechende Klage gegen Wucher hat der Autobauer nach eigenen Angaben in diesen Tagen eingereicht. Das Landgericht ordnete das Einfrieren der von VW geforderten Millionen dennoch im Januar bereits an, weil nach Einschätzung der Richter der Anspruch wegen Wucherpreisen gegeben sei. Um Wucher handelt es sich aus juristischer Sicht, wenn ein Preis um 100 Prozent oder mehr erhöht wurde.

Zudem besteht nach Auffassung des Landgerichts die Gefahr, dass der von VW geforderte Betrag in die USA fließen könnte. In den USA sitzt offenbar ein Prevent-Mehrheitsgesellschafter. Exakte Informationen dazu sind schwer zu bekommen, weil sich im Internet zu dem Unternehmen keine Informationen finden und Prevent Anfragen unserer Zeitung bis Redaktionsschluss unbeantwortet ließ. Ohnehin ist das Prevent-Firmengeflecht schwer zu durchdringen. Als Indiz für ein mögliches Versickern der Millionen wertete das Landgericht den Versuch der NHG, die Kontoverbindung des Gesellschafters geheim zu halten. Kurz vor dem Urteil des Landgerichts im Januar hatte Prevent die NHG im November 2018 für rund 50 Millionen Euro an ein Münchner Unternehmen weiterverkauft.

In dem Berufungsverfahren am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Braunschweig trugen VW und NHG beziehungsweise Prevent nochmals ausführlich ihre Positionen vor. Die Vorsitzende Richterin Christa Niestroj verwies mehrfach darauf, dass der Senat die Faktenlage eben wegen des ungewöhnlich verworrenen Falls noch intensiv prüfen werden. Zugleich ließ sie durchblicken, dass sie an mehreren Stellen Zweifel an der NHG-Argumentation habe. So sei beispielsweise nicht erkennbar geworden, dass VW die Lieferverträge habe kündigen wollen. Niestroj kündigte für den 29. August einen Verkündungstermin an. Dann könnte ein Urteil gesprochen werden.

Der Konflikt zwischen Prevent und Volkswagen reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Einen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung 2016, als die Prevent-Töchter Car Trim und ES Automobilguss ihre Lieferungen an VW stoppten. Der Autobauer musste damals die Produktion in den Werken Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Emden und Zwickau unterbrechen. 21.000 Mitarbeiter waren betroffen. Der Schaden erreichte einen sechsstelligen Millionenbetrag.