Vier angehende Finanzfachkräfte beenden die Ausbildung

Die Absolventen des Finanzamts Herzberg am Harz: Madeleine Schmidt, Julia Freckmann sowie Laura Holler zusammen mit Regierungsrat Marc Seidel.

Über ihren gelungenen Abschluss können sich die Anwärter des Finanzamts Herzberg freuen. Madeleine Schmidt und Hassan Mollah haben ihre Ausbildung zur Finanzwirtin beziehungsweise zum Finanzwirt mit Erfolg abgeschlossen. Ebenso hat Laura Holler ihr duales Studium zur Diplom Finanzwirtin erfolgreich absolviert. Julia Freckmann hat die Aufstiegsprüfung für die Beamtenlaufbahn im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals: gehobener Dienst) mit Erfolg gemeistert.

Einen Abschied stellt der Abschluss für die meisten jedoch nicht dar; fast alle Absolventen werden auch weiterhin in ihrem Ausbildungsfinanzamt Herzberg eingesetzt. Die Nachwuchskräfte haben eine qualifizierte Ausbildung in einem interessanten und vielseitigen Beruf erhalten. Neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung bietet die Tätigkeit als Beamter einen sicheren und krisenfesten Arbeitsplatz, der familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie ein breites Spektrum zur beruflichen Fort- und Weiterbildung beinhaltet, erklären die Verantwortlichen.

Die zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt qualifiziert dabei für die Beamtenlaufbahn im zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 (ehemals: mittlerer Dienst). Die Ausbildung erfolgt in einer Kombination aus fachtheoretischen Ausbildungsabschnitten in der Steuerakademie in Bad Eilsen mit einer Dauer von insgesamt acht Monaten und Praxiszeiten im jeweiligen Ausbildungsfinanzamt.

Die neuen Anwärter Mischa Bormann, Selina Horn, Jason Rentzsch, Sebastian Jopp, Florian Kosmalla und Lara Häger mit Regierungsrat Marc Seidel und Ausbildungshauptsachbearbeiterin Laura Baum. Foto: Finanzamt Herzberg

Das dreijährige duale Studium zum Diplom-Finanzwirt qualifiziert für die Beamtenlaufbahn im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. Auch hier zeichnet sich das Studium durch eine Kombination von fachtheoretischen Studienabschnitten mit einer Dauer von insgesamt 21 Monaten an der Steuerakademie in Rinteln sowie praxisnahen Ausbildungsabschnitten im Finanzamt aus.

Nach erfolgreicher Prüfung ist ein Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen der niedersächsischen Finanzverwaltung möglich, zum Beispiel im Innen- und Außendienst eines Finanzamts, im Landesamt für Steuern Niedersachsen in den Bereichen Organisation, Steuern und Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) oder auch im Finanzministerium.

Die Tätigkeit erfordert neben Interesse an der Arbeit mit Gesetzen, Freude am Umgang mit Menschen und an Teamarbeit auch ausgeprägtes wirtschaftliches Verständnis sowie Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit.

Zum 1. August haben sechs neue Anwärter ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium beim Finanzamt Herzberg begonnen.