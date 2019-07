Vegan-Hype: Beyond Meat meldet Umsatzplus von 287 Prozent

El Segundo Der für seine veganen Burger bekannte Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat bleibt auf Erfolgskurs. Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 287 Prozent auf 67,3 Millionen Dollar zu. Beyond Meat stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her. Vor allem um die veganen Burger der Firma ist ein Hype entbrannt. Das 2009 im kalifornischen El Segundo gegründete Unternehmen verzeichnet rasantes Wachstum und hat sich seit Börsengang Anfang Mai zum Liebling der Wall Street entwickelt.