Nike-Sneaker in New York für über 400.000 Dollar versteigert

New York. Es ist der höchste Preis, der je für Turnschuhe gezahlt wurde, teilte Sotheby’s mit. Der „Moon Shoe“ wurde nur zwölf Mal produziert.

Ein Paar Nike-Sneaker ist in New York für mehr als 400.000 Dollar unter den Hammer gekommen. Der Unternehmer und Sammler Miles Nadal aus Kanada habe die Turnschuhe am Dienstag (Ortszeit) für 437.500 Dollar (etwa 390.000 Euro) ersteigert, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Das sei der höchste Preis, der jemals bei einer Auktion für ein paar Turnschuhe bezahlt worden sei.

Es handelt sich um einen „Moon Shoe“ der Firma Nike, der um das Jahr 1972 gefertigt wurde. Angeblich soll Nike-Mitgründer Bill Bowerman auf der Suche nach einer ganz speziellen Sohle Gummi in das Waffeleisen seiner Frau gegossen haben. Nur etwa zwölf Paar des „Moon Shoe“ wurden angefertigt, das nun versteigerte sei das einzige bekannte, dessen Zustand als ungetragen bezeichnet werden könne.

Die Sohle mit dem Waffel-Muster ist noch heute bei einigen Nike-Schuhen zu sehen. Vor allem Retro-Modelle sind mit diesem Merkmal bestückt. Passender Weise sind die Schuhe auch unter dem Namen „Waffle Racer“ – also etwa „Waffel-Läufer“ – in Geschäften zu finden.

Der „Moon Shoe“ von Nike kam in New York unter den Hammer. Foto: Ryan Unruh / dpa

Sammler Nadal hatte zuvor bereits die 99 anderen Schuhe, die eigentlich Teil der Online-Auktion waren, für 850.000 Dollar gekauft, bevor sie versteigert werden konnten. Er plant, die Sneakers in seinem Privatmuseum in Toronto auszustellen. (dpa/les)