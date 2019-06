Auszeichnung: Silver Labs ist digitaler Ort Südniedersachsens

Als erste Einrichtung in Südniedersachsen ist den Silver Labs der TU Clausthal die Auszeichnung „Digitale Orte Niedersachsen“ zuteil geworden. Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, hat das Label am Dienstag in Goslar bei einem Tag der offenen Tür mit zahlreichen Gästen übergeben. Die TU ist zugleich die erste Universität, die die Anerkennung bekommen hat.

„Um die Digitalisierung voranzubringen, brauchen wir engagierte, innovative und visionäre Akteure in unserem Land“, sagte der Staatssekretär. In den Silver Labs der TU Clausthal seien solche Akteure vorhanden – auch Partner der Region, wie etwa der Landkreis und die Stadt Goslar, tragen zum gemeinschaftlichen Erfolg bei. „Die Silver Labs sind ein digitaler Leuchtturm mit einer Strahlkraft weit über den Harz hinaus. Sie schaffen Netzwerke und einen echten Mehrwert“, so Muhle weiter.

„Die Auszeichnung weist die Silver Labs mit dem neuen Digitalisierungsstudiengang Digital Technologies als eine Einrichtung aus, die sich durch ihr niedrigschwelliges, kreatives und interdisziplinäres Engagement besonders für das Vorankommen der Digitalisierung in Niedersachsen einsetzt“, sagte der Clausthaler Universitätspräsident Professor Joachim Schachtner. Inspiriert werden Schüler und Studierende, Wissenschaft und Wirtschaft sowie Verwaltung und Gesellschaft. Zudem wirkten die Silver Labs als Treiber der Digitalisierung in die TU hinein. „Unsere Universität steht insgesamt für den Aufbruch in die Digitalisierung“, bekräftigte Professor Schachtner.

Initiator der Silver Labs und des neuen Studiengangs, der an der TU Clausthal in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule im kommenden Wintersemester startet, ist Professor Andreas Rausch: „In den Silver Labs gestalten unsere Studierenden des sechssemestrigen Bachelor-Studiengangs Digital Technologies mit den Partnern der Region ihre Anwendungsprojekte eigenverantwortlich. Dabei kreieren sie die digitale Zukunft für die Region schon heute.“ „Um digitale Transformation, nicht nur bei unseren Kooperationspartnern, sondern auch in der TU Clausthal selbst erfolgreich zu gestalten, bedarf es einer innovativen und kreativen Lernumgebung. Diese schaffen die Silver Labs in Goslar und Clausthal“, so Diana Zucker, die Leiterin der Einrichtung. Die neuesten Projekte haben viel Zukunftspotenzial.

So arbeiten Studierende an einem System zur Verwaltung von Pfand auf Elektrogeräten, angefangen von Handys bis hin zu Kühlschränken oder gar Autos. Eine digitale Anwesenheitstafel, mit deren Hilfe Rettungskräfte auf einen Blick die Anzahl an Personen im Gebäude erfassen können, wird zusammen mit der pdv-Software GmbH entwickelt. Ein weiteres Thema ist beispielsweise autonomes Fahren. Die Auszeichnung „Digitale Orte Niedersachsen“ ist eine Initiative des Wirtschafts- und Digitalisierungsministeriums, die Minister Bernd Althusmann im April gestartet hat.

Bewerben können sich Hochschulen, Schulen, Forschungseinrichtungen, Start-ups und Unternehmen. Es handelt sich um eine Auszeichnung, die das außergewöhnliche Engagement für das Gelingen der Digitalisierung im jeweiligen Bereich herausstellt. Die Ausgezeichneten verpflichten sich im Gegenzug, andere Menschen und Institutionen über ihren Weg zur fortschreitenden Digitalisierung zu informieren.