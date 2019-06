Neues Google-Büro in Berlin

Berlin Der US-Internetkonzern Google hat ein Bürogebäude in Berlin-Mitte gekauft und will dort mehrere hundert neue Stellen schaffen. "Für uns ist das ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin", sagte Google-Sprecher Ralf Bremer. "Berlin verfügt über eine florierende Start-up-Szene, hervorragende Universitäten und zählt neben Hamburg und München zu den attraktivsten Standorten in Europa." Das Gebäude soll den Angaben zufolge zunächst saniert werden. In der Nähe des neuen Standorts liegt auch Googles neue Berliner Zentrale, deren Eröffnung im Januar auch von Protesten begleitet wurde.

