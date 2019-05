Bericht: VW will Elektro-Kleinwagen in Osteuropa bauen

Wolfsburg Volkswagen will nach "Handelsblatt"-Informationen aus Kostengründen einen ursprünglich für das Werk Emden bestimmten Elektrokleinwagen in Osteuropa bauen. Wie das Blatt berichtete, habe der Aufsichtsrat des Autoherstellers eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Modell nun wahrscheinlich im slowakischen Bratislava gefertigt werden soll. Weder ein Sprecher des VW-Aufsichtsrats noch ein Sprecher des VW-Konzernbetriebsrats wollten den Bericht am Donnerstag kommentieren.