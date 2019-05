Dax dämmt Verluste ein

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main Der Dax hat seine Vormittagsverluste merklich eingedämmt. Zuletzt stand der deutsche Leitindex nur noch mit 0,16 Prozent im Minus auf 12.079,74 Punkten.

Der MDax etablierte sich bis zum Mittag mit 0,26 Prozent im Plus bei 25.627.60 Punkten. Für den EuroStoxx 50 ging es indes um 0,31 Prozent nach unten.

Am Vortag war Erleichterung auf dem Parkett zu spüren gewesen nach Kreisemeldungen, wonach US-Präsident Donald Trump seine bis Samstag anstehende Entscheidung über die Einführung von Zöllen auf Autoimporte aus der EU verschieben will. Die Aktien aus dem Automobilsektor hatten daraufhin kräftig zugelegt und den Gesamtmarkt mit angeschoben.

Am Donnerstag prägten bislang Gewinnmitnahmen den Sektor, auch weil Trump im Zuge der Verschiebung offenbar Zugeständnisse von der EU will, die Autoexporte in die USA zu beschränken. Im Dax verloren Daimler und Volkswagen jeweils knapp 1 Prozent.

Mit plus sechseinhalb Prozent beendeten an der Dax-Spitze die Thyssenkrupp-Papiere vorerst ihre jüngste Talfahrt. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der finnische Kone-Konzern Interesse zeigt an der Aufzugssparte der Essener.

Mit dem Medienkonzern RTL, dem Online-Tierbedarfshändler Zooplus und dem Saatgutzüchter KWS Saat stehen einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit Geschäftszahlen im Blick. RTL schwankten im MDax zwischen Plus und Minus und standen zuletzt wieder fast 1 Prozent tiefer. Zooplus verloren im SDax in ähnlicher Größenordnung. KWS Saat drehten ins Minus mit zuletzt 0,3 Prozent.