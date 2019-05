Dax legt nach Kursrutsch wieder etwas zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Dienstag etwas von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Wenige Minuten nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,10 Prozent auf 12.299,41 Punkte zu.

Am Montag hatte der von US-Präsident Donald Trump neu angefachte Handelszwist mit China die jüngste Kurs-Rally jäh beendet. Die Ankündigung weiterer Sonderzölle löste weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften aus. Nun aber nahmen die Anleger erleichtert zur Kenntnis, dass der chinesische Vizepremier Liu He trotzdem wie geplant die Delegation seines Landes bei den in Washington geplanten Handelsgesprächen anführt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte am Dienstag um 0,12 Prozent auf 25.690,50 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen bewegte sich kaum vom Fleck.