Maler bestätigen Oliver Eckstein als Obermeister in seinem Amt

Herzberg Mitglieder besichtigten das Welfenschloss in Herzberg und informierten sich über die laufenden Sanierungsarbeiten an dem Gebäude.

Im Welfenschloss in Herzberg konnte der Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Osterode, Oliver Eckstein, zahlreiche Innungsmitglieder und Gäste zur kürzlich stattgefundenen Frühjahrsversammlung begrüßen.

Peter Bischof, Vorsitzender des Fördervereins, führte durch die Schlossanlage und Restaurator Christoph Jarzebski informierte über die laufenden Sanierungen. Außerdem öffnete er seine Werkstatt für die Versammlungsteilnehmer. Besonders beeindruckt zeigten sich die Innungsmitglieder über die Arbeitszeiten, die in die Figuren gesteckt werden. Die Restauration einer Figur dauert bis zu vier Monate. Auch die Beschaffung des Eichenholzes ist nicht einfach. Die Eiche muss einige hundert Jahre wachsen. Nach der Fällung muss der Stamm dann noch 20 Jahre trocknen, bevor er aufgeschnitten werden kann. Die Versammlungsteilnehmer waren sich einig, dass viele interessante Eindrücke gewonnen wurden.

Obermeister Oliver Eckstein berichtete unter anderem über den Verbandstag in Bad Bevensen und die anstehende Ideen-Expo in Hannover. Außerdem gab er einen Rückblick auf die im vergangenen Jahr ausgerichtete Gemeinschaftsfahrt nach Ulm und Lauingen und informierte über den am 21. September stattfindenden Bito. Außerdem bat der Obermeister um eine rege Teilnahme am Ball des Handwerks, der am 9. November im Atrium in Bad Grund stattfindet.

Diskussion über Schwarzarbeit

Anja Franke und Oladele Abieba vom Landkreis Göttingen gaben aktuelle Informationen zum Thema Schwarzarbeit. Eine ausführliche Diskussion schloss sich an den Vortrag an.

Lehrlingswart Peter-Karl Lehmbach aus Herzberg berichtete über die aktuellen Ausbildungszahlen und wies auf die Einbecker Ausbildungsmesse am 27. September hin. Die turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstandes ergaben folgendes Ergebnis: Obermeister bleibt Oliver Eckstein aus Bad Lauterberg, stellvertretender Obermeister ist Klaus Haarmann aus Wulften, Lehrlingswart ist Peter-Karl Lehmbach aus Herzberg, Kassenwart ist Sascha Bode aus Schwiegershausen. Alle wurden einstimmig gewählt.

Ein gemeinsames Abendessen in geselliger Runde ließ noch genügend Raum für Gespräche im Kollegenkreis und zum Erfahrungsaustausch.