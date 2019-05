Sprengel bleibt Obermeisterin der Baugewerke-Innung Osterode

Die Obermeisterin der Baugewerke-Innung Osterode, Sabine Sprengel, konnte zahlreiche Innungsmitglieder und Gäste zur kürzlich stattgefundenen Frühjahrsversammlung bei der Melle Gallhöfer Dach GmbH begrüßen.

In diesem Rahmen wurde Sprengel in ihrem Amt als Obermeisterin bestätigt. Die weiteren Wahlen, die turnusgemäß auf der Tagesordnung standen, erfolgten allesamt einstimmig. Stellvertretender Obermeister ist Christian Wedemeyer aus Osterode, Lehrlingswart ist Reinhard Schrader aus Förste, Schriftführer ist Hilmar Drößler aus Badenhausen, Kassenwart ist Georg Wollborn aus Herzberg.

Vorträge und Informationen

Bevor die Innungsmitglieder bei einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde noch Fachgespräche führen und sich über Erfahrungen austauschen konnten, gab es noch verschiedene Informationen und Vorträge.

Zuvor aber ging Obermeisterin Sprengel in ihrem Bericht auf aktuelle Themen, unter anderem die derzeitige Auftragslage und den Fachkräftemangel ein. Sie appellierte an ihre Kollegen, am Ball des Handwerks teilzunehmen, der am 9. November im Bad Grunder Atrium stattfinden wird. Ferner ging sie auf den Berufsinformationstag Osterode (Bito) am 21. September ein.

Anschließend referierte Dipl.-Ökonom Thomas Behnke vom Baugewerbe-Verband Niedersachsen anschaulich über die Ermittlung und Interpretation von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für den Baubetrieb.

Aaron Fraeter stellte die Energieagentur Region Göttingen vor und berichtete über die Beratung und Förderung für die energetische Optimierung von Wohngebäuden im Landkreis Göttingen. Oberstudiendirektorin Ines Puschmann von der BBS II Northeim stellte den beruflichen Austausch mit Auszubildenden aus Frankreich vor.