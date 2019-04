Kreishandwerksmeister Frölich wird in seinem Amt bestätigt

Der alte Kreishandwerksmeister ist auch der neue: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Frölich, geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens August Frölich GmbH aus Rosdorf, wurde von der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft mit 100-prozentiger Zustimmung wiedergewählt. Somit wird er für die nächsten fünf Jahre wieder dem jetzt von neun auf fünf Personen reduzierten neuen Vorstand der Kreishandwerkerschaft als Vorsitzender angehören. Die Entscheidung fiel im Hause der Volksbank Mitte in Duderstadt. Die Vorstandsmitglieder Björn Henkel und Rolf Döring hatten die Handwerker hierzu eingeladen.

Frölich löste im Jahr 2014 nach etwa siebenjähriger Tätigkeit die jetzige Ehrenkreishandwerksmeisterin Katja Thiele-Hann im Spitzenamt der Organisation ab. Die Delegierten der 21 Mitgliedsinnungen sprachen ihm nun für eine nächste fünfjährige Wahlperiode das Vertrauen aus und würdigten seinen bisherigen vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz.

Zum Stellvertreter Frölichs wurde der Obermeister der Zimmerer-Innung, Thilo Diedrich, gewählt. Den Vorstand komplettieren die Obermeister der Tischler-Innung, Michael Reese, der Fliesenleger-Innung, Bernhard Daniel, sowie der stellvertretende Obermeister der Friseur-Innung, Axel Müller.

Zu kooptierten Vorstandsmitgliedern wurden der Obermeister der Bäcker-Innung Göttingen, Jens Hildebrand, der Obermeister der Metall-Innung, Frank Lipphardt, das Vorstandsmitglied der Kfz-Innung, Jürgen Goralczyk, sowie der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der SHK-Innung, Wolfgang Regenhardt, gewählt.

Neben den turnusgemäßen Neuwahlen bestimmte das Thema Fachkräftesicherung die Versammlung. Kreishandwerksmeister Frölich und KH-Geschäftsführer Andreas Gliem erläuterten Projekte und Initiativen, die die Kreishandwerkerschaft im vergangenen Jahr ins Leben gerufen beziehungsweise weiter betrieben hatte.

So informierten sie unter anderem die erstmals mit einem Gymnasium verabredete Kooperation in der Absicht, auch zukünftige Abiturienten für handwerkliche Berufe zu interessieren. Das Felix-Klein-Gymnasium Göttingen hatte im Sommer 2018 eine entsprechende Vereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft getroffen. Dem folgte, so Frölich, am Tage vor der Versammlung nun eine weitere allgemeinbildende Schule Göttingens – das Hainberg-Gymnasium. Auch mit dieser Schule möchte sich die Handwerksorganisation gemeinsam darum bemühen, Schülern einen möglicherweise ersten Eindruck über die Vielfalt handwerklicher Berufe zu verschaffen.

Mitarbeiter selbst aus nichteuropäischen Ländern rekrutieren

Neben den üblichen Regularien, mit denen sich das oberste Gremium der Handwerksorganisation zu beschäftigen hatte, wurden insbesondere Themen zur Sprache gebracht, die im Zusammenhang mit der Mitarbeitersituation in den Handwerksbetrieben stehen, unter anderem eine Initiative des Fleischerhandwerks, das sich aktuell intensiv darum bemüht, Mitarbeiter selbst aus nichteuropäischen Ländern zu rekrutieren, berichteten Frölich und Gliem.

Als „großartigen Erfolg und Paradebeispiel für ein Denken und Handeln über den Tellerrand hinaus“ würdigte die Versammlung den diesjährigen, erstmals stattgefundenen Handwerker- und Universitätsball, der verabredungsgemäß auch im kommenden Jahr wieder stattfinden soll.