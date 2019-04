Bericht über Mängel in "Dreamliner"-Werk erhöht Druck auf Boeing

New York Ein Bericht über angebliche Mängel bei der Produktion des Langstreckenjets 787 "Dreamliner" setzt den US-Flugzeugbauer Boeing weiter unter Druck. Die "New York Times" berichtet, Boeing habe in den vergangenen zehn Jahren wiederholt Hinweise auf Sicherheitsrisiken erhalten, diese aber teilweise ignoriert. Im Boeing-Werk im US-Bundesstaat South Carolina soll überhöhter Produktionsdruck geherrscht haben und Mitarbeiter sollen mangelhaft qualifiziert gewesen sein. Das soll angeblich zu gefährlichen Mängeln bei der Fertigung geführt haben.