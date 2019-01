Warnstreik am Frankfurter Flughafen kommenden Dienstag

Frankfurt Am Frankfurter Flughafen wird das Sicherheitspersonal am kommenden Dienstag die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Sicherheitsleute im laufenden Tarifkonflikt für 2.00 bis 20.00 Uhr zu einem Warnstreik auf, wie ein Sprecher in Berlin mitteilte. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.