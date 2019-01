Köln Der Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen hat erneut unangenehme Folgen für Reisende. An den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf begann in der Nacht ein Warnstreik des Sicherheitspersonals. Ganztägige Arbeitsniederlegungen sind auch in Stuttgart geplant. Die Warnstreiks könnten Folgen haben für rund 110 000 Passagiere. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Flughafen-Kontrolleure eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder