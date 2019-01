Berlin Viele Geldautomaten und Banken haben heute wegen Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer kein frisches Bargeld bekommen. Bundesweit seien Hunderte Transporte ausgefallen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Nach Angaben der Arbeitgeber halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen. Vor allem in den östlichen Bundesländern sei die Streikbeteiligung vielerorts gering oder sogar bei null gewesen. In Bayern dagegen fielen laut Verdi rund 80 Prozent der geplanten Geldtransporte aus.

