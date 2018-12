Gewerkschaft EVG droht mit Abbruch der Bahn-Tarifgespräche

Berlin In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn dringt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auf eine rasche Einigung und droht mit einem Abbruch der Gespräche. In der für diesen Donnerstag bis Samstag geplanten Verhandlungsrunde müsse ein Abschluss erzielt werden, "oder wir brechen die Verhandlungen ab", sagte die EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Die Bahn will von morgen an an zwei getrennten Orten Verhandlungen sowohl mit der EVG als auch der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer führen. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld.

