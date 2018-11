IG Bau fordert mehr Zoll-Kontrollen auf Baustellen

Schwarzarbeit und Lohn-Prellerei auf der Spur: Beamte des Zolls sollen die 164 Bauunternehmen im Landkreis Göttingen noch häufiger auf illegale Machenschaften überprüfen. Das hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit Blick auf neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums gefordert. Danach deckten Kontrolleure bei Firmen im Bereich des Hauptzollamts Braunschweig in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Schaden von 4,3 Millionen Euro wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben auf.

Ein Großteil des Betrugs betraf das Baugewerbe: Allein in der Baubranche seien dem Staat 2,2 Millionen Euro entgangen. Die Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne) hervor.

Für Torsten Witt von der IG Bau Niedersachsen-Süd steht fest: „Die Bauwirtschaft bleibt im Branchenvergleich ein Hotspot krimineller Energie.“ Insbesondere Beschäftigte aus Osteuropa würden häufig um den Lohn gebracht, der ihnen zustehe. Am Ende komme das den Steuerzahler teuer zu stehen. „Bei Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen geht dem Staat richtig Geld verloren: Steuern und Sozialabgaben – also Beiträge, die der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung fehlen“, macht Witt deutlich. Schwarze Schafe gebe es immer wieder. Die Zöllner müssten daher auch Baustellen im Kreis Göttingen stärker in den Blick nehmen, so der Gewerkschafter. Die IG BAU fordert bundesweit mindestens 10.000 Beamte für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll. Zuletzt hatte die Einheit lediglich rund 7.200 Mitarbeiter. Nach Angaben des Finanzministeriums kontrollierte das Hauptzollamt Braunschweig in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich im ersten Halbjahr insgesamt 585 Arbeitgeber – zwei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter ihnen waren 154 Baufirmen. In deren Branche verhängten die Zöllner Bußgelder in Höhe von 99.000 Euro und leiteten 23 Ermittlungsverfahren ein.