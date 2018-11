Drogerie dm ruft Kokos-Riegel zurück: Gefahr durch Stahlborsten

Rückruf bei dm: Die Drogeriemarktkette hat am Mittwoch das Produkt „dmBio Kokos Riegel Zartbitter 40 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2019 zurückgerufen.Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Riegeln Edelstahlborsten einer Reinigungsbürste befinden, teilte das Unternehmen am...