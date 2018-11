Foodwatch "Goldener Windbeutel": Das sind die Kandidaten

Diesen Preis will keiner haben: Der „Goldene Windbeutel“, denn alljährlich die Verbraucherorganisation Foodwatch vergibt, ist für Negativbeispiele gedacht. In diesem Jahr hat Foodwatch fünf Kandidaten ausgesucht, bei denen das Etikett nicht so ganz mit der Realität übereinstimmt. Für alle, die an...