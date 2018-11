Dax rutscht in Minus

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag der Mut angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen in den USA rasch verlassen. Der Dax gab seine Anfangsgewinne im frühen Handel wieder ab und büßte zuletzt 0,17 Prozent auf 11.475,00 Punkte ein.

Der MDax sank um 0,16 Prozent auf 24.211,75 Zähler und auf europäischer Bühne verlor der Leitindex EuroStoxx 50 0,3 Prozent.

Die ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump sorgten für Nervosität und Zurückhaltung, denn zugleich tobt auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter. In Europa bereitet zudem das hochverschuldete Italien unverändert Sorgen.

Unternehmensseitig standen am deutschen Markt vor allem Quartalsberichte im Fokus. Im Dax setzten sich die Papiere der Deutschen Post an die Spitze mit plus 3,3 Prozent. Zwar brachte die Sanierung des heimischen Brief- und Paketgeschäfts im Sommer deutlich rückläufige Gewinne, doch Analysten hatten nach der Gewinnwarnung im Juni mit einem noch etwas stärkeren Einbruch gerechnet. Am Index-Ende hingegen litten die Aktien von Eon mit minus 2,2 Prozent unter einer Abstufung der Bank Morgan Stanley.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Morphosys nach Zahlen und einem nun noch etwas optimistischeren Blick auf den Jahresumsatz mit plus 6,8 Prozent Favorit. Die Modeunternehmen Hugo Boss und Zalando konnten nicht begeistern. Der Online-Modehändler Zalando rutschte im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen. Höhere Kosten für Logistik, Vertrieb und Service mussten gestemmt werden und zugleich schmälerte - wie bei Hugo Boss - der heiße Sommer die Nachfrage. Zalando verloren als MDax-Schlusslicht 5,1 Prozent. Hugo Boss dagegen erholten sich vom schwachen Start und stiegen zuletzt um 1,5 Prozent.

Im SDax zogen die Aktien der SGL Group die Aufmerksamkeit auf sich. Sie sprangen um 17,5 Prozent hoch. Der Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff will erstmals als "neue SGL" einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro erreichen.