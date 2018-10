Recep Tayyip Erdogan eröffnet Istanbuls neuen Milliarden-Flughafen

Noch bevölkern Bauarbeiter und Handwerker das Gelände des neuen Istanbuler Flughafens. Die Passagiere müssen sich einige Wochen gedulden. Dennoch will Staatschef Erdogan den Airport wie geplant am Montag, dem türkischen Nationalfeiertag, eröffnen.Viele Projekte hat Recep Tayyip Erdogan in seinen...