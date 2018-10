Sushi von Penny und Aldi Süd zurückgerufen

Sushi-Boxen, die bei den Discountern Penny und Aldi Süd zum Verkauf angeboten wurden, sind von ihren Herstellern zurückgerufen worden. Ready Sushi Box Hana und Ready Sushi Box Kiku von Penny sowie Snacktime Sushi-Box Sunakku und Snacktime Sushi-Box Shokuji von Aldi Süd sind betroffen.

Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sollten auf keinen Fall gegessen werden, hieß es von Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall schwarze Hartplastikteile in der Lachssalat-Komponente befinden können.“

Kunden, die betroffene Sushi-Boxen gekauft haben, können die Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Die Hersteller erklärten allerdings auch, dass sie die Produkte bereits aus dem Verkauf nehmen lassen haben. (ba/dpa)