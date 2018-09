GfK: Weltweite Unsicherheiten stören Kauflaune nicht

Nürnberg Ob Brexit, Handelskrieg oder Berliner Dauerkrise - die Unsicherheit in aller Welt lässt die Konsumenten in Deutschland bisher offensichtlich weitgehend unbeeindruckt. Die Verbraucherstimmung hierzulande zeige eine im Großen und Ganzen positive Entwicklung, heißt es in der neuen Konsumklima-Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK. Der Konsumklima-Index der GfK ist zwar im Vergleich zum August ganz leicht um 0,1 auf 10,5 Punkte gefallen - doch sowohl Konjunktur- als auch Einkommenserwartungen sind gestiegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder