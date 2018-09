Karsten Peiffer geht in den Ruhestand

Das Niedersächsische Forstamt Clausthal steht unter neuer Leitung. Am 1. September übernahm Ralf Krüger die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Karsten Peiffer. Peiffer beendete am 31. August seine 47-jährige Dienstzeit und wechselte in den Ruhestand. Als Forstamtsleiter lenkte er den...