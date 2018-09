Alibaba-Mitbegründer Jack Ma kündigt seinen Rückzug an

Jack Ma, der Mitbegründer der Handelsplattform Alibaba, hat seinen Rücktritt als Vorstandschef für nächstes Jahr angekündigt. Das gab der Milliardär in einem Brief am Montag bekannt. Als Nachfolger des 54-Jährigen soll Daniel Zhang (46) in den Vorstand aufrücken. Als CEO verantwortet er seit gut...